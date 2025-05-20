Рынок новых мотоциклов в России продолжает уверенный рост

В апреле 2025 года российские покупатели приобрели 8457 новых мотоциклов, что превышает результат аналогичного периода прошлого года. Стабильная положительная динамика наблюдается с начала 2023-го, а за первые четыре месяца текущего года продажи составили 13,7 тыс. единиц — на 24% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

По данным агентства «Автостат», лидером продаж среди брендов стал китайский Regulmoto с показателем в 1,7 тыс проданных экземпляров, что на 27% выше прошлогоднего показателя. За ним следуют Racer и Motoland с идентичными результатами (каждый реализовал 731 мотоцикл), но разнонаправленной динамикой: первая марка показала рост на 46%, а вторая — снижение на 1%. Замыкают пятерку лидеров Voge и Kayo, причем последний продемонстрировал рекордный прирост в 50%.

Среди моделей на первичном рынке наибольшим спросом пользовался Motoland XF300 с 548 проданными экземплярами. В топ-3 также вошли Racer RC300 и Regulmoto Sport. Но только лидер смог преодолеть отметку в 400 проданных байков за месяц.

В целом рост рынка обеспечивается как расширением модельных линеек, так и повышением доступности мототехники и сезонным фактором.