Вторичный рынок мотоциклов в России демонстрирует рост

За первые четыре месяца 2025 года объем продаж подержанных мотоциклов в России достиг 31,6 тысячи единиц, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2024-го. И если на первичном рынке преобладает китайская продукция, то на вторичном она занимает лишь треть сегмента, уступая байкам из Японии, которые занимают 37,5% сегмента.

Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат», опубликовал в своем телеграм-канале данные, согласно которым сама структура рынка также заметно отличается. Если среди новых мотоциклов 70% имеют двигатель объемом до 400 см³, то на вторичном рынке такие модели составляют лишь четверть от общего объема. Зато здесь широко представлена техника с двигателями свыше 800 см³, включая 19% с объемом более 1,2 литров.

По возрасту в сегменте тоже большой разброс: каждый пятый мотоцикл (19,8%) моложе 5 лет, но треть от всех предложений — это техника старше 20 лет. А по востребованности брендов безоговорочно лидируют японцы: самой популярной является марка Honda, занимающая 19,9% рынка, за ней следуют Yamaha (15,1%), немецкая BMW (9,2%), Suzuki (8,6%) и Kawasaki (8,4%).

Особого внимания заслуживает рост продаж американских Harley-Davidson на 16%, что лидирует в сегменте тяжелых мотоциклов. Также стоит отметить неожиданный всплеск спроса на отечественные «Ижи» (+67%) — их особо активно регистрируют в новых регионах России.