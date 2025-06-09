Российский рынок новых мотоциклов показал рост в мае

По итогам мая 2025 года продажи новых мотоциклов в России достигли 7595 единиц, что на 11% больше, чем в последнем весеннем месяце 2024-го. С начала же года наши сограждане приобрели 21 283 свеженьких байка — на 19% больше, чем в январе-мае 2024-го.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что на результаты продаж новых мотоциклов повлияла главным образом сезонность. Двухколесный транспорт традиционно пользуется высоким спросом во второй половине весны — в апреле и мае.

Основной объем продаж по-прежнему приходится на модели с двигателем до 400 кубических сантиметров — они занимают 75% рынка новых мотоциклов. Лидером в этом сегменте остается российская марка Regulmoto, реализовавшая за май 1684 новых транспортных средства.

В средней категории (400-800 куб. см) первенство удерживает китайский бренд Voge с результатом в 264 проданные единицы. Примечательно, что в топ-5 этого сегмента впервые вошел и другой «поднебесный» мотопроизводитель — Zontes (90 ед.), которого в прошлом году в нашей стране не было.

Среди мощных мотоциклов (свыше 800 куб. см) традиционно лидирует BMW с 147 проданными экземплярами. Вторую позицию занимает Harley-Davidson, показавший результат в 90 проданных единиц.