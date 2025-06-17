В России планируют продавать питбайки подросткам по новым правилам

В этом году в нашей стране на четверть увеличилось число дорожных аварий с участием питбайков. Прирост смертей в таких ситуациях составил 29%. В МВД объяснили происходящее повышенным интересом молодежи к подобному виду транспорта, а в Госдуме предложили изменить правила торговли мини-мотоциклами.

Как сообщает телеграм-канал Mash, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил продавать питбайки подросткам только при наличии у них справки о прохождении обучения в мотошколе. Инициативу уже оценивают представители МВД и Минспорта.

Тем временем только за 2025 год продажи питбайков в России выросли в три раза — с 5 до 15 тыс. экземпляров. Авторы паблика утверждают, что в стране практически сложилась соответствующая субкультура. Ее шумные представители гоняют по дворам, школам и трассам без шлемов и «прав», хотя на дороги выезжать запрещено.

На бумаге питбайк считается спортинвентарем. Но на деле такой двухколесный транспорт представляет собой полноценный мотоцикл. Мощность мотора доходит до 50 «лошадей», а объем — до 320 «кубов». Техосмотр не нужен, продажи ведутся свободно — даже без ограничений по возрасту. Таможенные пошлины за такую технику не платят, в постановке на учет она не нуждается.