Продажи подержанных мотоциклов в России увеличились на 7%

Около четверти всех проданных в январе-мае мотоциклов с пробегом оснащены двигателями малого объема, до 400 кубических сантиметров (25,6%). Самой популярной категорией остаются модели с объемом от 0,4 до 1 литра, занимающие почти половину рынка (45%). Крупнолитражные байки с двигателями более 1 литра составляют примерно 30% от общего числа сделок.

Эксперты проанализировали данные за первые пять месяцев 2025 года

Такие цифры в своем телеграм-канале привел Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат». Он подчеркнул, что российский рынок подержанных мотоциклов продолжает расти. За первые пять месяцев года в России перепродали 49 886 байков (+7%). А конкретно в мае — 18 291 единицу, что на 1% меньше, чем в последнем весеннем месяце 2024-го.

Среди брендов лидирует Honda, на которую приходится пятая часть всех продаж (20,1%). Yamaha занимает второе место с долей в 15,2%, а Suzuki и BMW делят третью позицию с результатом в 8,7%.

Kawasaki занимает 8,5% рынка, а американский производитель Harley-Davidson — 5,6%. Отечественные марки представлены значительно скромнее: доля «ИЖа» составляет 2,8%, а «Урала» — всего 2%.

Китайские производители также присутствуют в рейтинге, но их влияние пока невелико. Racer и Bajaj занимают 2,1 и 2% рынка, демонстрируя стабильный, но невысокий спрос.