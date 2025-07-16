Мотоциклистов могут освободить от оплаты проезда по скоростным трассам России

В Госдуме обсуждают возможность введения льгот для мотоциклистов на платных дорогах. Первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев выступил с инициативой, которая может облегчить передвижение байкеров по России.

До тех пор, пока не появится техническая возможность рассчитывать их по особому тарифу

Как сообщает RTVI, ссылаясь на документ, направленный депутатом исполняющему обязанности министра транспорта Андрею Никитину, мотоциклисты могут получить право бесплатного проезда по всем трассам. Дмитрий Гусев настаивает, что байкеры не должны отдавать за проезд столько же, сколько владельцы автомобилей, так как двухколесный транспорт создает значительно меньшую нагрузку на дорожное покрытие, и взимание с них полной платы необоснованно.

В своем обращении к Минтрансу Гусев привел данные ведомства от мая 2025, где указано, что текущие системы на платных дорогах не выделяют мотоциклы в отдельную категорию транспорта. Технические ограничения не позволяют автоматически устанавливать для них иные тарифы. Однако вместо того чтобы ждать модернизации оборудования, депутат предложил временное решение: разрешить байкерам ездить бесплатно. Реализовать это, по его мнению, можно установкой укороченных шлагбаумов на пунктах оплаты, а информировать мотоциклистов о льготах через табло.

В перспективе, когда технологии начнут распознавать мотоциклы, Гусев предлагает ввести для них специальный тариф, который составит половину от стоимости проезда легковых автомобилей.