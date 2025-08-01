Вторичный рынок мотоциклов в России вырос на 4% за полгода

В первом полугодии 2025 россияне приобрели немного больше подержанных мотоциклов, чем годом ранее. Основной объем продаж пришелся на технику японских брендов, которые заняли 52,5% рынка.

По информации агентства «Автостат», за первые шесть месяцев 2025 в России было продано всего 65,9 тысячи подержанных мотоциклов. Лидер — Honda, чьи байки разошлись тиражом в 13,2 тысячи единиц. Следом идут Yamaha с 9,9 тысячи проданных единиц и Suzuki, чей результат составил 5,8 тысячи. В пятерку самых популярных марок также вошли Kawasaki и BMW с показателями в 5,7 и 5,5 тысячи единиц соответственно.

Если говорить конкретных моделях, то на вторичном рынке лидирует Honda CBR, которую за полгода приобрели 2,8 тысячи раз. За ней следуют Honda CB с 2,2 тысячи проданных экземпляров, а также Suzuki GSX и две модели Yamaha — YZF и XVS, каждая из которых нашла по 1,2 тысячи покупателей.

Тогда как японцы занимают 52,5% рынка, на китайские бренды приходится лишь 12,2%, а на немецкие и российские марки — 8,4% и 6,4%. Американская мототехника удерживает 6,2% от общего объема продаж, а доля остальных производителей суммарно составляет менее 15%.