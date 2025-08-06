В России начнут штрафовать владельцев питбайков на дорогах общего пользования

В нашей стране готовят штрафы для хозяев питбайков, которые любят выезжать на дороги общего пользования. Власти уже позаботились о соответствующих поправках в ПДД.

Об этом сообщает «Коммерсантъ». Представители МВД пояснили изданию, что питбайки являются спортинвентарем и не должны участвовать в дорожном движении в отличие от кроссовых мотоциклов и эндуро. В противном случае придется платить штраф, размер которого может составить 30 тыс. рублей, что, естественно, закрепят в КоАП.

Обсуждение законодательных нововведений началось в связи с увеличением количества погибших на питбайках, включая рост детской смертности. Согласно данным МВД, в 2025 году с января по июнь было зарегистрировано 288 ДТП, в которых погибло 10 управлявших питбайками несовершеннолетних. А 235 из них получили ранения.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России планируют продавать питбайки подросткам по новым правилам. В последнее время им особенно полюбился такой транспорт, в стране практически сложилась соответствующая субкультура.