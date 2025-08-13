В России на 16% выросли продажи мотоциклов в 2025 году

За первые семь месяцев текущего года жители нашей страны поставили на учет 36,3 тыс. мотоциклов. Если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, аппетиты россиян выросли на 16%.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, байки с объемами двигателя до 400 «кубиков» составляют более 70% отечественного моторынка. Такой сегмент продемонстрировал динамику ниже средней, просев на 10%. В рейтинге брендов первую позицию занял Regulmoto, реализовавший 7126 мотоциклов. На долю Racer и Motorland пришлось 4193 и 3008 экземпляров, первую пятерку замыкают Kayo и Ataki, пристроившие 1739 и 1127 единиц.

Следующая ступень — мотоциклы, которые могут похвастать движком от 400 до 799 «кубиков». Они оказались в плюсе на 41% за указанный период, 6959 штук нашли хозяев. Сейчас это каждый пятый байк в стране. В топ-5 вошли марки Voge, Royal Enfield, Benda, а также CF moto и QJ. Продажи лидера — 1369 штук, в последнем случае цифры сползают до 457 штук.

Так называемых полноценных мотоциклов с моторами от 800 «кубиков» россияне приобрели меньше 10%. Речь идет о продукции широко известных брендов, в том числе BMW и Harley Davidson, продажи которых у нас составили 700 и 428 штук. Следом идет Voge с показателем 376 штук, затем Honda и Ducati.