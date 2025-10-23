Продажи новых мотоциклов в России взлетели более чем на четверть

В минувшем сентябре россияне приобрели 4027 новых мотоциклов. Если проводить параллель с концом минувшего лета, спрос вырос на 26%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Согласно подсчетам экспертов, в основном мотолюбители переключилось на китайские байки. На их долю приходится 70% продаж. Вторую строчку с огромным отрывом заняли индийские модели с долей 7,5%. Благодаря своим 5% тройку лидеров замкнули японские моцики.

Как и раньше, Regulmoto остается самым популярным у нас брендом, о чем довольно красноречиво говорит 641 пристроенный мотоцикл. Следом идет марка Voge, которая может похвастать 323 реализованными экземплярами. Ей в спину со своими 318 штуками дышит Motoland. В топ-5 также удалось войти Racer и Kayo.

Что касается модельного рейтинга, то, разойдясь тиражом 256 экземпляров, Motoland XF300 снова оказался самым популярным байком. Вторая строчка досталась Racer RC300, поскольку покупатели положили газ на 133 штуки. Еще из мотосалонов уехало 116 новеньких Voge DS и 89 Regulmoto Sport. С результатом 85 экземпляров в первую пятерку вошел новичок Zontes ZT368T.