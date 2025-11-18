В Госдуме планируют ограничить продажу питбайков детям

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главу думского комитета по молодежной политике Артема Метелева. По его словам, второй пункт запрещает питбайкам выезжать на дороги общего пользования, чтобы исключить их движение в одном потоке с обычными легковушками и грузовиками.
Согласно третьему пункту, мини-мотоциклы разрешат использовать исключительно на специальных площадках и территориях, определенных министерством спорта. В списке нововведений также значится запрет на продажу детям бензина и дизельного топлива. Последним пунктом перечня предусмотрена маркировка в системе «Честный знак» всех товаров, поступающих на отечественный рынок.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему проблему питбайков надо решать не штрафами, а тотальными запретами.