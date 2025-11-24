Продажи новых мотоциклов в России выросли на 13%

По итогам октября текущего года на отечественном рынке удалось пристроить 2355 новых мотоциклов. Если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, продажи увеличились на 13%.

Статистикой поделилось аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, 69% байков, проданных в России за указанный период, были китайскими. На второй строчке с огромным отрывом расположились индийские бренды, чья доля составила 7,2%. А тройку лидеров благодаря 6,6% замкнули японские модели.

«Поднебесная» марка Regulmoto по-прежнему считается лидером сегмента. В октябре любители двухколесного транспорта приобрели 359 таких байков. Затем идет Motoland, чья продукция разошлась тиражом 236 экземпляров, далее следует Voge, пристроивший 153 штуки. В топ-5 аналитики включили Racer и Kayo.

На сегодняшний день самым популярным байком у нас является Motoland XF300: своих владельцев нашли 198 мотоциклов. Еще 61 вывел на вторую позицию Racer RC300, а 49 — Zontes ZT368T, считающийся новичком на рынке. Не будем забывать про Voge DS и Regulmoto Sport, на которых благополучно заканчивается первая пятерка.