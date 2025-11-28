Российские продажи мотоциклов с пробегом выросли на 11%

В середине осени текущего года в России удалось перепродать 8,4 тыс. подержанных мотоциклов. Если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, реализации подросли на 11%.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», наиболее востребованные байки на отечественной «вторичке» по-прежнему имеют логотип «Хонды». На них пришлось 16% сделок, что вылилось в 1363 экземпляра, сменивших владельцев в октябре.

Байки Yamaha с результатом 909 штук заняли вторую строчку. А третью делят сразу два бренда — Suzuki и BMW, у которых в активе по 567 штук. Но одними иномарками дело не ограничивается, в топ-5 компанию «японцам» и «немцам» составил российский «Иж», поскольку было продано 566 соответствующих мотоциклов.

Эксперты обратили внимание, что около 40% купленных россиянами байков сделаны в Японии, а еще 13,2% или каждый седьмой — в России. «Китайцы» сумели отвоевать себе долю чуть больше 12%, продукты из иных стран не смогли преодолеть 10-процентный барьер.

