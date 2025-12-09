Россиянам рассказали, можно ли сегодня купить мотоцикл Aurus Merlon

Электрические мотоциклы Aurus Merlon впервые презентовали публике в мае 2024 года во время инаугурации президента. Тогда же объявили, что ФГУП НАМИ открыл прием заказов на «зеленые» байки, но больше о них ничего слышно не было.

Как нашим коллегам из «Российской газеты» сообщил коммерческий директор Aurus Артем Юсупов, мотоциклы Merlon сейчас доступны всем желающим: в компании готовы «обсуждать и принимать заказы ценителей такой техники». Еще он напомнил, что эта модель создавалась НАМИ для Гаража особого назначения ФСО России.

У Aurus Merlon есть собственный официальный сайт, где подробно описаны все технические характеристики и преимущества «зеленого» мотоцикла. Но вот цены там нет — ее представители компании публично никогда не называли. Впрочем, по данным инсайдеров, стоимость электробайка начинается с отметки 10 млн рублей. Очевидно, все зависит от личных пожеланий заказчика, ведь производство штучное.

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, байки массой 350 кг (без бокового прицепа) получили 190-сильный электромотор и батарею, обеспечивающую запас хода до 200 км без подзарядки. Заявлено, что Aurus Merlon может разгоняться с нуля до 100 км/ч менее чем за 4 секунды, а его максимальная скорость превышает 240 км/ч — если, опять же, говорить о мотоцикле без прицепа. Последний, как объясняют представители компании, нужен для «безопасной эксплуатации в зимний период, когда езда на двухколесном мотоцикле не рекомендуется».

— Боковой прицеп здесь используется не для перевозки пассажиров или грузов, а несет дополнительную тяговую аккумуляторную батарею, связанную с основной батареей в единую систему. Это необходимо для увеличения запаса хода при низких температурах — ведь Aurus Merlon рассчитан на эксплуатацию в составе почетного эскорта при температуре воздуха вплоть до -25°С, — написано на официальном сайте.