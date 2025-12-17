За ноябрь российские продажи новых мотоциклов подскочили в 1,5 раза

В нашей стране 1444 новых мотоцикла нашли владельцев в конце минувшей осени. По сравнению с прошлым годом спрос на двухколесный транспорт вырос на ощутимые 47% или в 1,5 раза.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на статистику ППК, продажи свежих байков на отечественном рынке растут весь текущий год. За 11 месяцев в общей сложности удалось пристроить в районе 50 тыс. экземпляров, что на 18% больше, если проводить параллель с январем-ноябрем 2024-го.

Позицию лидера по итогам последнего осеннего месяца по-прежнему занимает китайский бренд Regulmoto, реализовавший 221 мотоцикл. На них пришлось более 15% продаж. Motoland с 114 штуками досталась вторая строчка, а третья принадлежит Racer, что вылилось в 81 байк.

В модельном рейтинге самым популярным остается Motoland XF300, поскольку в ноябре россияне купили 97 таких мотоциклов. С четырьмя десятками следом идет новичок рынка CF Moto 1250TR, топ-3 замкнул Racer RC300 благодаря 38 пристроенным единицам.

