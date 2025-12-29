В России на 65% взлетели продажи мотоциклов с пробегом

За последний месяц минувшей осени россияне приобрели 5,5 тыс. подержанных мотоциклов. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом спрос увеличился весьма ощутимо, взлетев на 65%.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», лидером сегмента считается японский бренд Honda, поскольку в ноябре он сумел занять около 14% рынка. Новых владельцев нашли 753 таких байка с пробегом. На второй строчке расположилась Yamaha благодаря 909 пристроенным экземплярам, а тройку лидеров замыкает Jawa за счет 476 штук. В топ-5 эксперты также включили отечественный «Иж» и Suzuki.

В итоге 34% мотоциклов с пробегом, приобретенных нашими соотечественниками в конце осени, были японскими. Еще около 16% - российскими, всем остальным досталось менее 10%.

Остается сказать, что с января по ноябрь 2025-го в России удалось реализовать на 8% больше подержанных байков, чем за 11 месяцев прошлого года, что вылилось в 120,3 тыс. штук.