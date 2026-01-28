В России установлен свежий рекорд по продажам новых мотоциклов

По итогам 2025 года россияне приобрели на 19% больше новых мотоциклов, чем за предыдущие 12 месяцев. Своих владельцев нашли более 51 тыс. экземпляров, что и позволило говорить об очередном рекорде.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные АО «ППК». По словам экспертов, максимальные продажи в сегменте фиксируются уже на протяжении двух лет подряд. Положительная динамика в основном обусловлена появлением на отечественном рынке доступных китайских моделей. За год их доля увеличилась до 72,2% с прежних 70,5%.

Как и раньше Regulmoto признали лидером в рейтинге брендов, поскольку его байки разошлись тиражом 9,5 тыс. экземпляров, заняв около 19% рынка. Вторая строчка досталась Racer благодаря показателю в 4,3 тыс. штук, а тройку лидеров замкнул Motoland с результатом 4,2 тыс. Еще в топ-5 удалось попасть Motoland и Voge.

Самым высоким спросом пользовалась модель Motoland XF300, своих владельцев нашли 3,3 тыс. таких мотоциклов. Следом пристроились Racer RC300 и Regulmoto Sport — 2 тыс. и 1,7 тыс. байков.