Российские продажи подержанных мотоциклов стали рекордными в 2025 году

По итогам минувшего года россияне приобрели рекордное количество мотоциклов с пробегом — новых владельцев нашли 125 тыс. экземпляров. Продажи увеличились на 10%, если проводить параллель с аналогичным периодом 2024-го.

Статистикой поделилось аналитическое агентство «Автостат». Эксперты обратили внимание, что отечественный вторичный рынок мототехники третий год подряд преодолевает 100-тысячный барьер.

Более 56% реализованных байков пришлось на Honda, Yamaha, Suzuki, а также Kawasaki и BMW. Первую строчку «Хонде» принесли 23,4 тыс. перепродаж, еще 17,2 тыс. поместили на вторую позицию «Ямаху», «Сузуки» позволили замкнуть тройку лидеров 10,2 тыс.

Разойдясь тиражом 4,8 тыс. экземпляров, Honda CBR занял место лидера в модельном рейтинге. Затем за счет 4,1 тыс. проданных штук пристроился родственный CB с тем же шильдиком, далее идет Jawa 350 — 3,5 тыс. мотоциклов.

