Российский рынок подержанных мотоциклов просел на 17%

По итогам первых двух месяцев текущего года россияне приобрели 3870 мотоциклов с пробегом. Если проводить параллель с общими итогами января-февраля 2025-го, продажи снизились на 17%.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», более половины байков от общего реализованного объема приходится на четыре японских бренда и один немецкий. Согласно подсчетам экспертов, первая строчка в сегменте принадлежит хорошо известной в России компании Honda, сумевшей пристроить у нас 666 экземпляров.

На второй строчке расположился Yamaha за счет 473 реализованных мотоциклов, а тройку лидеров замыкает BMW благодаря показателю в 314 штук. Также в топ-5 удалось войти Suzuki и Kawasaki — 286 и 275 штук соответственно.

Самой популярной моделью признана Honda CBR, новых владельцев нашли 145 единиц. Следующая строчка с шильдиком того же производителя принадлежит байку с индексом CB, за обозначенный период удалось у нас перепродали 112 штук. Благодаря реализации 77 мотоциклов первую тройку замкнул Yamaha HVS.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что выставка «Мотовесна» отметит свой юбилей четырехдневным марафоном лютого драйва.