В России упал спрос на подержанные мотоциклы

В первом квартале 2026 года россияне приобрели 11 939 мотоциклов с пробегом. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом продажи упали на 7%. Тогда владельцев в стране нашли 12 838 экземпляров.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», более половины, а именно 58% всех байков, реализованных в РФ с января по март, пришлось на пять брендов. Четыре из них оказались японскими, а еще один — немецким. Первую строчку занимает Honda благодаря 2163 проданным мотоциклам. На второй позиции расположилась Yamaha за счет 1 774 штук, третья строчка принадлежит BMW, пристроившему 1120 байков. В топ пять также сумели войти Suzuki и Kawasaki.

По итогам первых трех месяцев текущего года бестселлером сегмента считается мотоцикл Honda CBR, разошедшийся тиражом 438 экземпляров. Следом идет Honda CB с результатом 336 штук, тройку лидеров замыкает Suzuki GSX с 245 байками.

Напомним, спрос на новые мотоциклы в России в первом квартале увеличился на 9%. Всех сумел обскакать китайский Motoland XF300.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в 2026 году выставка «Мотовесна» отметила свой юбилей четырехдневным марафоном лютого драйва.