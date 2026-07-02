Впервые в 2026 году в России увеличился спрос на подержанные мотоциклы

По итогам последнего весеннего месяца в нашей стране нашли новых владельцев 23 тыс. мотоциклов с пробегом. Если проводить параллель с прошлым годом, количество перепродаж выросло на 20%.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», сегмент первый раз продемонстрировал положительную динамику с начала 2026-го. С января по апрель цифры не радовали, пребывая в минусе.

В мае на пять брендов пришлось более 60% вторичного рынка мототехники. Рейтинг возглавляет Honda, поскольку байки с таким шильдиком разошлись тиражом 4,4 тыс. экземпляров. На второй позиции с показателем 3,4 тыс. располагается Yamaha, тройку лидеров замыкает Kawasaki за счет 2 тыс. штук. Далее идут BMW и Suzuki — по 1,9 тыс. мотоциклов. Барьер в тысячу единиц также удалось преодолеть Harley-Davidson, а все остальные производители ощутимо не дотягивают до такого уровня.

Статус самой популярной модели закрепился за Honda CBR, россияне приобрели 0,9 тыс. единиц. Следующая строчка принадлежит Honda CB, так как хозяев сменили 0,7 тыс. штук. За счет реализации 0,5 тыс. байков в топ-3 включен Suzuki GSX.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал особенности мотосезона-2026 в России.