Рынок новых мотоциклов в России подрос на 15% за полгода

За первую половину текущего года россияне купили 32 703 новых мотоцикла. По сравнению с январем-июнем, спрос на них увеличился на 14,7%. Более 40% всех реализованных байков пришлось на четыре бренда.

Рейтинг открывает Regulmoto, пристроивший 4746 штук. Вторая позиция досталась Voge за счет 3653 байков, затем идут Motoland и Racer — 2908 и 2166 единиц, сообщает аналитическое агентство «Автостат», опираясь на данные АО «ППК». По словам экспертов, первую пятерку замыкает Bajaj за счет 1102 экземпляров.

В рейтинге моделей лидирует Motoland XF300, владельцев нашли 2572 штуки. Затем с приличным отставанием идет Voge DS благодаря 1294 байкам. В то же время из мотосалонов уехало 845 штук Racer RC 300. Еще в первую пятерку вошли Voge Cu и 300, что вылилось в 790 и 685 проданных мотоциклов.

В начале лета наши соотечественники приобрели 8530 новых байков или на 18% больше, чем в июне 2025-го. Сегмент растет уже на протяжении пяти месяцев подряд.

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