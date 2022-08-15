«Автокультура−2022»: чем удивил российский фестиваль раритетных автомобилей

Помимо прочего, выставку украшали трековые Porsche 997 GT3RS и Porsche 997 GT2, Chevrolet Corvette C2 и Subaru Impreza WRX STI 22B, коих было собрано всего 400 машин. Порадовали и участники российского клуба Jaguar. В частности, эксклюзивным Jaguar XK120 1948 года выпуска. Эта модель, к слову, установила рекорд скорости для серийных автомобилей в 1949 году. А представители клуба Lincoln и Cadillac выкатили уникальный Cadillac Town Sedan. Точно таким же автомобилем владел сам Аль Капоне.

В этом году профильный лекторий «Автокультуры», работавший в формате дискуссий, провел россыпь полуторачасовых сессий с участием тридцати авторитетных экспертов в сфере автомобильной промышленности. В общем, было не скучно, громко и «быстро».