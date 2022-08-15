«Автокультура−2022»: чем удивил российский фестиваль раритетных автомобилей

Фото: Илья Шимановский
В рамках фестиваля скорости, драйва и музыки Garage Fest на «Игора Драйв» состоялась экспозиция раритетных автомобилей под флагом «Автокультура». Портал «АвтоВзгляд» оценил представленные экземпляры, и готов поделиться впечатлениями.
Мирон Горин

На автодроме «Игора Драйв» завершился масштабный фестиваль, собравший толпы автолюбителей и более 130 редчайших автоэкспонатов.

Среди любопытных экземпляров можно отметить иконку 80-х — Ferrari 512 Testarossa, самый быстрый седан 90-х Opel-Lotus Omega, а также легендарный Mini Countryman Dakar, на котором Стефан Петрансель победил в ралли- марафоне «Париж- Дакар» 2012 года.

  • Фото: Илья Шимановский
  • Фото: Илья Шимановский

Помимо прочего, выставку украшали трековые Porsche 997 GT3RS и Porsche 997 GT2, Chevrolet Corvette C2 и Subaru Impreza WRX STI 22B, коих было собрано всего 400 машин. Порадовали и участники российского клуба Jaguar. В частности, эксклюзивным Jaguar XK120 1948 года выпуска. Эта модель, к слову, установила рекорд скорости для серийных автомобилей в 1949 году. А представители клуба Lincoln и Cadillac выкатили уникальный Cadillac Town Sedan. Точно таким же автомобилем владел сам Аль Капоне.

В этом году профильный лекторий «Автокультуры», работавший в формате дискуссий, провел россыпь полуторачасовых сессий с участием тридцати авторитетных экспертов в сфере автомобильной промышленности. В общем, было не скучно, громко и «быстро».

автосалоны
15 августа 2022
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