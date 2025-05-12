Шок и трепет: как 9 мая Су-27 отжигал на Барселонском автосалоне-2025

9 мая, пока в России звучали гимны и гремели салюты, в Испании стартовал очередной международный автосалон Automobile Barcelona-2025. Только вот на фоне Шанхайского мотор-шоу-2025, где во всей красе показали наше автомобильное будущее, каталонское мероприятие, в чем убедился портала «АвтоВзгляд», выглядело как камерный вечер бодрых пенсионеров с бандуррией и проектором времен VHS.

Старейший испанский автосалон ограничился буклетами, вялыми презентациями и одной-единственной мировой премьерой. Причем — не своей, ведь настоящую «громкую ноту» тут взял вовсе не Старый Свет. Как всегда ныне, за дело взялись китайцы. И в качестве первой скрипки здесь выступил Chery Tiggo 4 Pro, только теперь в гриме под названием Ebro S400.

1/2

В Испании «четырехсотка» будет доступна с гибридной силовой установкой мощностью 211 л.с. и экологическим сертификатом ECO. Марка подтвердила: двигатель — бензиновый объемом 1,5 л на 95 л.с., плюс электромотор на 204 л.с. Расход — 5,5 л на 100 км. Для подключаемого гибрида — вполне себе аргумент. Особенно там, где каждый километр электротяги уже приравнен к налоговой индульгенции.

На стенде Omoda марка представила свой новый флагман — 9 SHS. Причем представила настолько громко, что в зале стало жарко! Стильный дизайн, патрубки как у реактивного сопла и прозрачный намек на двигатель сверхзвукового сверхманевренного российского истребителя Су-27. Представитель марки, представляя новинку, так прямо и сказал: «Мы вдохновлялись геометрией и безупречной инженерной красотой взлетающего Су-27».

1/3

И ведь получилось: этот кроссовер настолько впечатляет, что во время презентации даже у расположившегося поблизости стенда SEAT захлопали. Иронично? Да. Символично? Более чем. Пока Европа изучает ESG (управление бизнесом, основанное на пресловутых принципах осмысленного и ответственного отношения к экологии, социальной ответственности и корпоративному управлению) и переклеивает шильдики, Китай запускает авиаинженерию на колесах.

1/5

В этом мотор-шоу приняли участие (держись, Шанхай!) аж 29 брендов. Но если приглядеться, то половина экспозиции — это Восток в европейском камуфляже: Ebro S400 — Chery с кастильским акцентом, DR и EVO -китайская техника с итальянскими наклейками, Mobilize Duo (наследник Renault Twizy) — мини-электрокар из Поднебесной под французским соусом.

Любопытно, что многое из показанного в Шанхае и Барселоне довольно скоро появится и в России, в том числе MG S5 EV — авто с дверьми типа «крыло чайки», электрошик на каждый день; Omoda 9 SHS — флагман марки с реактивным настроем и русским подтекстом; GAC Trumpchi E9 — гибридный минивэн с амбициями бизнес-класса. И проча, и проча, и проча...

Если же говорить о других «азиатах», то KGM, которая в прошлом SsangYong, показала в Барсе только Torres — в четырех версиях гибрида и электромобиля. Что, впрочем, не удивительно: в Европе марка торгует лишь эту машину. А вот в России, напомним, доступны аж четыре модели: Tivoli, Korando, Torres и Rexton. Да, все -исключительно ДВС.

Фото портала АвтоВзгляд.

9 мая 2025 года в Барселоне не было парада. Но был реактивный шок в стиле Су-27, от которого дрожали стенды и краснели конкуренты. Китай не просто копирует — он интерпретирует. Европа же — уже только переименовывает. А Россия давно все просекла.

Самым громким героем Automobile Barcelona-2025 снова стал не хетчбэк с гигантским экраном мультимедийки, а российский истребитель в обвесе китайского кроссовера. И если это не метафора всего автопрома 2025 года, то — что тогда?