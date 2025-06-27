Путин осмотрел самый большой самосвал на планете

Самый большой карьерный самосвал в мире Президенту РФ Владимиру Путину продемонстрировал его белорусский коллега Александр Лукашенко. Российский лидер изучил модель грузоподъемностью 450 тонн в рамках рабочего визита в Минск, который стал площадкой для Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Как сообщает РИА Новости, глава дружественной Белоруссии Александр Лукашенко лично провел для мировых лидеров, собравшихся посетить заседание ВЕЭС, экскурсию по экспозиции Минского международного выставочного центра. Ее центральным экспонатом как раз и стал карьерный самосвал «БелАЗ-75710».

Помимо самосвала, на выставке были представлены пять автомобилей, сошедших с конвейера местного завода «Белджи», в том числе и электрокар. Кроме того, свою линейку моделей продемонстрировали МТЗ («Минский тракторный завод») МАЗ («Минский автомобильный завод») и предприятия республики, специализирующиеся на выпуске сельскохозяйственной техники.