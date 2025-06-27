Путин осмотрел самый большой самосвал на планете

Как сообщает РИА Новости, глава дружественной Белоруссии Александр Лукашенко лично провел для мировых лидеров, собравшихся посетить заседание ВЕЭС, экскурсию по экспозиции Минского международного выставочного центра. Ее центральным экспонатом как раз и стал карьерный самосвал «БелАЗ-75710».
Помимо самосвала, на выставке были представлены пять автомобилей, сошедших с конвейера местного завода «Белджи», в том числе и электрокар. Кроме того, свою линейку моделей продемонстрировали МТЗ («Минский тракторный завод») МАЗ («Минский автомобильный завод») и предприятия республики, специализирующиеся на выпуске сельскохозяйственной техники.