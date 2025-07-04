Автомобильный Стоунхендж появится недалеко от села Элекмонар на Алтае

В Республике Алтай идет работа над необычным проектом — кругом из вкопанных в землю старых автомобилей. Инициатором идеи выступил Владимир Курдюмов, директор новосибирского музея «Галерея времени». По его задумке машины, которые должны были отправиться на переработку, станут частью масштабной инсталляции, напоминающей знаменитый круг камней в Великобритании.

Информационное агентство «БанкФакс», ссылаясь на слова предпринимателя, сообщает, что на данный момент в композицию входит 23 авто, но в планах — довести их число до 55. Работы продолжатся даже зимой, несмотря на сложные погодные условия. Этот проект станет одним из ключевых элементов музейного парка, расположенного в Горном Алтае.

Использование старых автомобилей в качестве арт-объектов — не только способ их утилизации, но и возможность привлечь внимание к вопросам экологии и вторичного использования тех или иных материалов. Его авторы сочетают в своем творчестве элементы современного искусства и исторической реконструкции, создавая уникальное пространство для посетителей.

Территория музейного парка продолжает развиваться: в будущем здесь могут появиться новые необычные экспозиции. Но уже сейчас это место становится одной из точек притяжения для путешественников, исследующих Алтайский край.