Автомобильный Стоунхендж появится недалеко от села Элекмонар на Алтае

Информационное агентство «БанкФакс», ссылаясь на слова предпринимателя, сообщает, что на данный момент в композицию входит 23 авто, но в планах — довести их число до 55. Работы продолжатся даже зимой, несмотря на сложные погодные условия. Этот проект станет одним из ключевых элементов музейного парка, расположенного в Горном Алтае.
Использование старых автомобилей в качестве арт-объектов — не только способ их утилизации, но и возможность привлечь внимание к вопросам экологии и вторичного использования тех или иных материалов. Его авторы сочетают в своем творчестве элементы современного искусства и исторической реконструкции, создавая уникальное пространство для посетителей.
Территория музейного парка продолжает развиваться: в будущем здесь могут появиться новые необычные экспозиции. Но уже сейчас это место становится одной из точек притяжения для путешественников, исследующих Алтайский край.