Китайский автопром демонстрирует новые модели на выставке «Иннопром-2025»

7 июля в Екатеринбурге стартовала Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» — одно из главных ежегодных событий для российской промышленности. На площадке собрались ведущие компании, инвесторы, высокопоставленные российские чиновники и их зарубежные коллеги. Центральным событием знакового мероприятия стала церемония открытия с участием Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и глав международных делегаций.

В рамках выставки пройдут деловой форум «Промышленный диалог: Россия-Саудовская Аравия» и деловая программа Российско-Китайского ЭКСПО, где участники обсудят перспективы расширения международного торгово-экономического, промышленного и технологического сотрудничества.

Подтверждено участие более 15 региональных делегаций из субъектов Российской Федерации, ожидается присутствие свыше 11 000 организаций и более 47 000 посетителей. Параллельно пройдет IX Российско-Китайское ЭКСПО — ключевая площадка для развития партнерства России и Китая.

Главная тема «Иннопрома» в этом году — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». В рамках выставки китайский бренд Hongqi представил свои новые модели, о чем сообщили в пресс-службе компании, подчеркнув тем самым готовность внести свой вклад в развитие российской промышленности.

Фото производителя.

На стенде премиальной марки представлены две модели: лифтбэк H6 и новый городской кроссовер HS3. По словам представителей производителя, оба автомобиля сочетают в себе элементы европейской и восточной эстетики, передовые инженерные решения, а также высокий уровень комфорта и безопасности.

Лифтбэк демонстрируется в двух комплектациях — Deluxe и Dynamic. Модель оснащена 2-литровым турбированным двигателем мощностью 245 л.с. с крутящим моментом 380 Н·м, который позволяет достигать до 100 км/ч за 7 секунд. Силовой агрегат включает алюминиевый блок цилиндров, цепной привод ГРМ, два балансирных вала и систему двухканального турбонаддува.

Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с электрогидравлическим управлением. Версия Deluxe доступна покупателям по цене от 3 890 000 рублей, а Dynamic — от 4 090 000 рублей.

Что касается нового городского кроссовера, то это SUV с «фамильным» дизайном, современным набором систем помощников водителю ADAS и продвинутыми технологиями. Автомобиль доступен в двух комплектациях. В версии Comfort предлагается 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 156 л.с. и 252 Н. м крутящего момента и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с передним приводом.

Комплектация Deluxe предлагает 2-литровый турбомотор мощностью 245 л.с. и 380 Н. м крутящего момента, классическую 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и систему интеллектуального полного привода. Прайсы на новый городской кроссовер начинаются от 2 690 000 рублей.

Фото производителя.

По словам исполнительного директора компании Hongqi в России Ивана Соловьева, с момента выхода бренда на российский рынок его автомобили нашли применение в сфере бизнес- и VIP-перевозках, а седаны используются в службах премиального такси и корпоративном транспорте.

Напомним, что в 2024 году Hongqi получил статус официального автомобильного партнера на таких масштабных мероприятиях как Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, Форум БРИКС и других крупных отраслевых событиях. Для этих целей было предоставлено более 600 представительских автомобилей.

В 2025 году модельный ряд бренда был задействован в организации трансфера почетных гостей во время проведения Парада Победы. Помимо этого, компания принимала участие в профильных мероприятиях, включая конференции «Управление автопарком» и «Современное такси», а также в ежегодной конвенции РОАД.