«ПроДвижение» транспорта: какие экспонаты вызвали неподдельный восторг на ВДНХ

Как уже отмечалось в ряде наших публикаций, в российской столице на площадках ВДНХ с большим успехом прошел крупнейший в нашей стране автомобильный фестиваль, приуроченный к очередному дню рождения этого культового выставочного комплекса. Корреспондент портала «АвтоВзгляд», посетивший мероприятие, делится своими впечатлениями.

Чтобы лучше понять важность и значимость самого факта появления автофестиваля «ПроДвижение», напомним нашим читателям, что еще с конца 30-х годов прошлого века именно на площадях и в павильонах Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (а позднее ВДНХ) проходили первые показы всех достижений отечественного автопрома. Сегодня руководство выставочного комплекса решило возродить эти традиции и дать возможность гостям ознакомиться с более чем вековой историей этой крайне важной для нашей страны индустрии.

Неудивительно, что организаторам для этого пришлось готовить почти два десятка площадок, среди которых одним из наиболее посещаемых стал раздел «Российский транспорт будущего». Среди ее экспонатов особенно выделялись автономный магистральный тягач L5 компании Navio, а также мощные электромобили различного предназначения. В большинстве своем они были представлены перспективными и опытными образцами российских автомобилей, которые в недолгом будущем могут стать повседневной реальностью. Все эти машины отличают новейшие технологические решения, футуристический дизайн, экологичность. К слову, именно в этом разделе демонстрировался и предсерийный прототип электромобиля «Атом», а также его платформа. А вот как скоро пойдет машина в серию — вопрос!

Особым событием автофестиваля «ПроДвижение» стали обширные экспозиции различных технических и автомобильных клубов России. Здесь были представлены уникальные образцы исторических моделей машин многих отечественных марок, доставленные не только из заводских музеев, но также из частных коллекций.

Достаточно сказать, что здесь впервые широкой публике показали самую большую экспозицию раритетных автомобилей — около 100 экземпляров. А посмотреть тут было на что, ведь свои коллекции демонстрировали, например, Музей гаража особого назначения, Музей транспорта Москвы, Музеи автомобилей ВАЗ, ГАЗ и УАЗ, автоклуб «Москвич», историческое общество Gorkyclassic, автоклуб «Волга М-21» и другие.

ВПЕРВЫЕ СДЕЛАНО В РОССИИ

Понятное дело, что, помимо собственных музейных раритетов, ряд известных отечественных автозаводов решил показать на автофестивале свои разработки последнего времени. Показательный пример в этом смысле продемонстрировал калининградский «Автотор», который давно закрепил за собой статус одного из ведущих игроков российского автопрома. На ВДНХ компания представила сразу четыре инновационных электромобиля собственного производства — три модификации компактного ситикара Eonyx, а также флагманский электрический седан «АмберАвто А5», который вызвал особый интерес публики. Что, в общем-то, вполне объяснимо, учитывая такие достоинства новинки, как современный выразительный дизайн, дополненный колесами 18-го диаметра, комфортный и, что немаловажно, просторный салон, багажник солидного объема и массу современных электронных ассистентов, повышающих активную безопасность машины.

Эксплуатационные качества «амбера» тоже на высоте. Так, его силовой агрегат обладает мощностью в 160 «лошадок», а встроенная батарея обеспечивает пробег до 520 километров без подзарядки. Неудивительно, что все эти качества в сочетании с весьма привлекательной стоимостью сразу же подняли спрос на «АмберАвто А5». Достаточно сказать, что только за июль продажи этой модели более чем в три раза превысили аналогичные показатели первой половины этого года.

Впрочем, бренд «АмберАвто» сегодня нацелен на куда более амбициозные достижения. В планах компании — стать лидером продаж в своем сегменте. С этой целью «АмберАвто» уже в ближайшие дни запускает новую программу льготного кредитования для физических лиц с практически нулевой процентной ставкой. Кроме того, прорабатываются специальные условия и для корпоративных клиентов.

ЭЛЕКТРОДИЗЕЛЬ НА ТРАКАХ

Продолжая тему, связанную с развитием электрического транспорта в нашей стране, обязательно надо упомянуть и инновационную гусеничную технику, которая также попала на «ПроДвижение». Так, уже в первый день работы фестиваля здесь с большой помпой прошла презентация Terranica Expedition — гибридного плавающего вездехода на гусеничном ходу. Этот оригинальный четырехместный вседорожник создан инженерами компании Global Terranica в тесном сотрудничестве с известным российским ателье Cardi, имеющим большой опыт работы в области промышленного дизайна, а также в партнерстве с фирмой «Рубрукс», одним из лидеров в области разработки высокотехнологичных электрических трансмиссий. Последняя спроектировала узлы электроприводов и подвески, интегрировала системы управления, а также разработала ряд ключевых компонентов.

Все это в комплексе позволило сделать Expedition максимально технологичным и адаптированным к условиям российских внедорожных реалий. Транспортер оснащен двумя тяговыми электромоторами мощностью по 40 кВт каждый, которые в пике могут выдавать до 80 кВт. Эти силовые агрегаты через передние звездочки передают крутящий момент на гусеницы.

В состав бортового оснащения «гибрида» входит дизель-генератор, расположенный в задней части, а также комплект мощных батарей, обеспечивающих запас хода более 1000 км на скорости до 60 км/ч. В гусеничной подвеске вездехода применены уникальные сверхпрочные полимеры, позволяющие не только существенно повысить износостойкость траков, но и придать гусеницам положительную плавучесть. А это, как известно, крайне важно для техники подобного класса.

ПОКРЫШКИ ИЗ ПОЛИМЕРОВ

Свои разработки показали на автофестивале и некоторые отечественные шинные компании. Так, например, холдинг «Кордиант», один из крупнейших производителей шин в России, организовал на ВДНХ сразу две демонстрационные площадки. Первая, которая была расположена за павильоном «Космос», отводилась под продукцию премиального бренда Gislaved. В этой бренд-зоне посетители могли, что называется, воочию познакомиться с флагманской летней серией покрышек Gislaved PremiumControl, специально разработанных для легковых автомобилей и кроссоверов. Как отмечают эксперты, эти модели отличают высокий акустический и ездовой комфорт, повышенная безопасность, а также улучшенное сцепление и управляемость как на сухой, так и на мокрой дороге.

Вторая бренд-зона была посвящена популярной шинной марке Cordiant. Здесь сотрудники компании подготовили для посетителей небольшую экспозицию истории индустрии, представленной редкими экспонатами из Музея истории Ярославского шинного завода, специально привезенными на «ПроДвижение». Например, тут можно было увидеть и даже пощупать уникальный образец цветной легковой покрышки из пенополиуретана, разработанный НИИ шинной промышленности СССР в середине 1980-х годов.

Из числа свежих разработок компании, показанных на ВДНХ, стоит отметить модель Cordiant Gravity. Как рассказали нам представители фирмы, эта летняя легковая шина изначально разрабатывалась с учетом непростых условий ее эксплуатации в России. При создании покрышки был внедрен ряд фирменных технологий, позволивших обеспечить надежное сцепление ее протектора с мокрой дорогой, а также стойкость к аквапланированию даже на высоких скоростях.

ВАЖНЫЕ АВТОКОМПОНЕНТЫ

Очевидно, что любой транспортно-технический фестиваль, особенно такой масштабный, как «ПроДвижение», не мог не обойтись без экспозиций, представленных различными автокомпонентами, например, световыми приборами, колесными дисками, деталями кузова и наружного обвеса. То же самое можно сказать и о таком востребованном направлении, как смазочные материалы, которое в последние годы активно продвигаются на нашем рынке.

По оценкам экспертов, это объясняется тем, что спрос на расходные компоненты для обслуживания автомобилей растет из года в год. Из экспонентов, представлявших данный сегмент на ВДНХ, стоит отметить стенд одного из дистрибьюторов бренда Bizol. Напомним, что под этой маркой на рынок поступает большой спектр смазочных материалов нового поколения для многих категорий легкового и коммерческого транспорта.

Так, среди инновационных продуктов, разработанных технологами компании, эксперты выделяют, в частности, лубриканты серии Green Oil+ 5W30. Эти синтетические моторные масла, имеющие класс качества API SN, изначально создавались под жесткие режимы эксплуатации автомобилей, включая движение в «рваном» городском цикле или длительное «топтание» в дорожных заторах в летнюю жару. Как отмечают сами разработчики, данные моторные смазки можно с успехом применять и в гибридных автомобилях, популярность которых в России растет из года в год, а также в машинах с системой Start-Stop. Особенностями отмеченных продуктов Green Oil+ являются низкая испаряемость, высокая износостойкость и неплохие температурно-вязкостные показатели.