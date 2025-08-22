Технологии авторемонта завтрашнего дня: репортаж с выставки «Интеравто-2025»

В Москве проходит ключевая международная выставка автоиндустрии «Интеравто», в рамках которой отечественному сектору авторемонта представят новые решения и новые же технологии по восстановлению наших уже глубоко подержанных автомобилей. Многие из них нам хорошо знакомы, но в другой упаковке. Четвертый год «санкцинной борьбы» и «китайских аналогов» кое-чему отечественных сервисменов научили, так что взглянуть и обдумать — точно стоит. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

В отличие от происходящего рядом ComAutoTrans, на «Интеравто», или как его называют сейчас сами организаторы «ИнтерАвтоМеханика», народу много: как непосредственных участников, так и посетителей. Оно и понятно: бизнес авторемонта сейчас куда привлекательнее, а клиентов — куда больше, чем у продавцов новых автомобилей.

Как частные пользователи, так и корпоративные парки" уже который год занимаются пролонгацией срока службы транспортных средств, так что инвестиции «в железо» — это ремонт, а не обновление. Продажи новых машин стоят, а вот с инструментом и запчастями, судя по экспозиции и народному интересу — все в полном порядке.

Из интересного, что сразу бросается в глаза: много хорошо и давно знакомых имен. Приличным стендом отметилась компания 3M, без продукции которой непросто даже представить малярный цех: и защитных средств, и абразивов, и всяких «расходников» — скотчи, ленты, валики — тут полные витрины. Но что важнее — есть народ, который продуктом интересуется. Причем, повторим, как частный пользователь — сторонник самостоятельного авторемонта, так и явные предприниматели, обсуждающие закупки «в товарных объемах».

Рядом — грандиозная экспозиция Mannol, «масленщиков», что в представлении не нуждаются, а вот японская Seiken, поставляющая ГСМ на конвейеры Toyota и Co — это уже любопытно. Читаем брошюру: сплошь японские заводы. А что, так можно было? А как же санкции? Далее — новый для потребителя бренд AM Point, на деле оказывающийся ничем иным, как реинкарнацией Mahle в России: из обновления — упаковка. И это скорее хорошо.

А вот и выставка-продажа станков с ЧПУ, которые, по словам самих устроителей, довольно просты в использовании и специального образования для работы не требуют, отечественные бренды товаров для ремонта и дооснащения. А как же китайцы, спросите? Рыночек китайских палаток со «всем на свете» — от прямой отвертки до шатунно-поршневой группы в сборе — тоже есть, но он мал и скучен: кажется, что «восточный партнер» разуверился в российском потребителе. С учетом природной любви и вере китайцев в различные выставки — это единственное объяснение столь скромной делегации.

Не сказать, что очереди и не протолкнуться, но народ по стендам ходит, а сотрудники не замолкают: «Интеравто» — хорошая возможность найти поставщиков и познакомиться с новинками и «старинками», которые снова можно покупать у официального поставщика, не страшась подделки.

Тихое возвращение знакомых товаров в Россию, именуемое у профессионалов «обратным просачиванием», происходит в полном объеме, однако кипами договора не заключаются. За возвращение клиента предстоит побороться, но, судя по событиям на выставке, дело будет. И это хорошо: конкуренция всегда идет на пользу конечному потребителю. То есть нам, автомобилистам.