«Патриот» для экстремалов: все новинки выставок «Поехали-2025» и «Вездеходер-2025»

В подмосковном КВЦ «Патриот» на днях завершилась международная выставка «Поехали-2025». Напомним, что этот популярный форум посвящен автопутешествиям, туризму и различным видам транспорта, используемым для активного отдыха. Судя по числу посетителей шоу и количеству участников, многие из которых приехали к нам из-за границы, прошло оно более чем успешно. Корреспондент портала «АвтоВзгляда» тоже побывал на этом культовом мероприятии, где отметил для себя ряд интересных экспонатов.

Сравнивая нынешнюю выставку с ее организацией прошлых лет, можно однозначно утверждать, что «Поехали-2025» проигрывает лишь в локации — ранее она проходила в столичном «Экспоцентре» на Красной Пресне. Во всем остальном это мероприятие традиционно демонстрирует и масштабность, и зрелищность.

А потому в посетителях недостатка не наблюдалось, благо, что в парке «Патриот» одновременно проходили мероприятия еще ряда известных проектов. В частности, речь идет о тюнинговом «Московском автошоу», об индустрии экстрима и приключений «Реактивный отдых», а также о таких знаковых технических фестивалях, как «Вездеходер» и «Мотозима». Понятно, что такое разнообразие экспозиций и выставленных образцов техники не оставило равнодушным даже искушенных поклонников авто- и мотодрайва. И, надо сказать, посмотреть тут действительно было на что.

ЭКСПОНАТЫ, ПРОВЕРЕННЫЕ ГОНКАМИ

Так, большой интерес у поклонников мототуризма вызвала техника на стендах Voge и Loncin. Например, посетители смогли поближе познакомиться с линейкой фирменных квадроциклов XWolf. Все модели уже не раз были проверены в различных условиях, участвовали в различных соревнованиях, где даже попадали в «призы». Квадрики оснащены двигателями объемом от 200 до 1000 кубических сантиметра, что позволяет подобрать нужную модель как начинающему, так и весьма требовательному водителю.

В свою очередь, поклонники туристических эндуро, наконец, воочию смогли увидеть на стенде Vogeдолгожданный «аппарат» серии 800 Rally. Такой интерес к нему вполне объясним, ведь этот байк за прошедший мотосезон успел пройти не одно серьезное испытание, включая участие в известной гонке моделей турэндуро.

Немало народа ежедневно можно было наблюдать и на стенде фирмы «Таврида мото» (Симферополь). Крымчане привезли в Москву новые модели квадроциклов, снегоходов и спортивных электромотоциклов, выпускаемых под одноименным брендом. Новинка компании — снегоход «Таврида» TSA 900 XU, оснащенный новым трехцилиндровым двигателем мощностью 97 л.с.

По оценкам специалистов, такие ТТХ открывают для него хорошие перспективы стать востребованным на российском рынке. При этом производитель заверяет, что мощности аппарата вполне достаточно как для быстрой езды по снежной трассе, так и для преодоления труднопроходимой местности.

Несмотря на то, что мотоциклетный сезон нынешнего года уже закрыт, на выставке анонсировались новинки, которые весной следующего года появятся на наших дорогах. Так, скажем, представители бренда QJMotor привезли сразу четыре свежие модели.

Речь идет о среднекубатурном спортивном мотоцикле SRK 800, легком спортбайке SRK 421 RR, а также обновленных моделях SRK 800 RR и Fort 4.0. Вся эта техника появится в продаже в 2026 году, а у посетителей мероприятия была прекрасная возможность познакомиться с ними ближе и задать вопросы непосредственно персоналу команды производителя.

ТРАКИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

Свою продукцию представило и НПО «Композит». Компания уже более 30 лет занимается разработкой и производством гусеничных лент для всех видов снегоходов и внедорожной техники, начиная от траков для авто- или мотоподвеcок, и заканчивая последними моделями горных снегоходов импортного производства. В частности, тут можно было увидеть и даже пощупать траки для снегоходов и спецтехники, включая такие популярные модификации как «Муравей», «Тундра», «Букс SWT» и М700.

Одной из особенностей нынешней выставки «Поехали-2025» стало заметное расширение ее сервисных разделов. Прежде всего, за счет отечественных предприятий. Так, например, внимание специалистов привлекла продукция фирмы «Дело Техники», представившей разнообразный ручной слесарный инструмент для обслуживания вездеходной техники.

Спектр продукции довольно широк, начиная от инструмента для работ в полевых условиях или в небольших частных мастерских, до обслуживания техники в автосервисах и на промышленных комплексах.

Компания также представила посетителям новинку — слесарный инструмент, изготовленный из титана. Такое оснащение имеет ряд достоинств: оно почти вдвое легче стальных аналогов, более устойчиво к коррозии, а также обладает высокой прочностью, благодаря чему выдерживает гораздо большие нагрузки и механическое воздействие без остаточной деформации.

НАШИ АНТИФРИЗЫ ДЛЯ ИНОМАРОК

Еще одним активным участником выставки стал известный отечественный бренд Sintec, являющийся крупным производителем смазочных материалов и технических жидкостей как для мототехники, так и автотранспорта. В экспозиции предприятия была показана обновленная линейку антифризов. В его ассортименте теперь есть продукты, разработанные специально для китайских автомобилей, то есть полностью соответствующие требованиям национального стандарта Chinese National Standard GB 29743 LEC-II.

Помимо этого, в гамме новых продуктов уже есть охлаждающие жидкости, разработанные под требования французских, а также японских и корейских автоконцернов. Кроме того, компания продолжает расширять ассортимент сервисной автохимии, на которую так же можно было посмотреть.

Одним из значимых событий нынешней выставки стало дебютное награждение победителей премии «Амплитуда». Данный проект, ориентированный на сферу автопутешествий, предложен организаторами совместно с объединением «МотоРоссия». Одним из первых призов получил бренд Berkut, известный своими инновациями в области автомобильной электроники и аксессуаров. Что вполне закономерно, учитывая те оригинальные разработки, что можно было увидеть в рамках выставки «Поехали-2025».

МОГУТ ЗАРЯЖАТЬСЯ ОТ СОЛНЦА

В частности, представители Berkut анонсировали серию не имеющих аналогов на нашем рынке зарядных устройств серии DC-DC с входным рабочим напряжением от 9 до 32 В. Эти системы специально спроектированы для подзарядки от бортовой сети автомобиля мощных сервисных батарей, используемых для походного электропитания автодомов, жилых прицепов или кемперов.

Среди технических особенностей новинок особо стоит выделить контроль текущих параметров, защищающий штатный АКБ авто от разряда при понижении напряжения в бортовой сети, а также MPPT-контроллер, позволяющий заряжать сервисные батареи от солнечных панелей.

В числе других новинок от Berkut засветились и компактные инверторы INV-1000 и INV-2000. Эти изделия, обладающие большой номинальной мощностью (1000 и 2000 Вт, соответственно) способны преобразовать постоянное напряжение 12 В от автомобильного АКБ в переменную «чистую синусоиду» бытовой электросети 220 В.

Как и зарядки DC-DC, инверторы вооружены контроллером для интеграции с солнечными батареями, что расширяет возможности устройств. Обе новинки имеют многоуровневую систему защиты, в том числе от короткого замыкания, перегрузок по току или перегреву, а также неправильного подключения полярности.

Еще одна важная их фишка — универсальность. Все они способны работать с любыми современными источниками питания, будь то обычный, кальциевый, гелевый, AGM- или даже LiFePO4-тип используемой АКБ.

МАСЛА ДЛЯ «ЭКСТРЕМАЛОВ»

Тематику выставок «Вездеходер-2025» и «Поехали-2025» было бы несправедливо рассматривать без экспозиций, где выставлялись запчасти и расходники. Здесь традиционно демонстрируются смазочные материалы, без которых немыслима эксплуатация любого транспорта, будь то скутер, квадрик, байк или багги, не говоря уже о вездеходной технике различных модификаций.

И тут тоже было немало интересных образцов. Например, моторные масла для современных грузовых дизелей, которыми часто комплектуются многие отечественные вездеходы, в том числе на пневматиках и гусеничном ходу. Для таких двигателей в рамках деловой программы дистрибьюторы турецкого бренда Lubex представили ряд смазочных материалов, включая оригинальную «синтетику» Robus Pro5W-40.

Как отмечают специалисты, это моторное масло имеет высокий индекс вязкости и увеличенный срок службы. Одна из особенностей — повышенный уровень защиты двигателя от износа, в том числе при длительных перегрузках. Что критически важно для вездеходных моторов, часто работающих в экстремальных условиях.

Эксперты особо подчеркивают универсальность применения этого лубриканта. Он пригоден и для силовых агрегатов, работающих как на «евродизеле» (с малым содержанием серы), и для движков, «питающихся» высокосернистой отечественной соляркой.

Это свойство заметно расширяет возможности применения моторной смазки, что особенно актуапьно в регионах с плохо развитой сетью АЗС. К тому же, она характеризуется и хорошими низкотемпературными показателями и эффективной прокачиваемостью. Достаточно сказать, что масло Robus Pro 5W-40 не теряет своей текучести даже на 35-градусном морозе.