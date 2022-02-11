Rentalcars: как кидают своих клиентов сервисы аренды авто в Сочи

Заскучав в пасмурной, грязнющей от неубранного снега Москве, ваш корреспондент решил воспользоваться неожиданно подвернувшимися внеплановыми каникулами, чтобы поднабрать дефицитного витамина D в солнечном Сочи. В середине февраля проблем ни с выбором и бронированием отеля, ни с билетами на самолет не возникло.
Причем онлайн сервис «Аэрофлота» любезно предложил на своем мобильном приложении забронировать и автомобиль. У конкретной компании — Rentmotors Sochi LLC. Это, кто не знает, подразделение британской компании Rentalcars, предоставляющей услугу по аренде машин по всему миру.
Партнер «Аэрфлота» — надежный партнер, подумали мы с супругой и оформили аренду, заплатив за трехдневные покатушки на популярном кроссовере Hyundai Creta 12 264 ₽ Не очень, соглашусь, бюджетно, хотя, замечу, немногочисленные на этом курорте конкуренты англичан предагают этого «корейца» за куда большие деньги.
Но подсчитав, что такси по нашим предполагаемым маршрутам обойдется в эти дни лишь на пару тысяч «деревянных» дешевле, решили, что свои «колеса» под окном гостиницы — удобнее. Правда, моя сверхосторожная жена настояла еще и на покупке все у той же Rentalcars и страховки, покрывающей абсолютно все риски, связанные с эксплуатацией транспортного средства.
Цена полиса — 6252 ₽, что, на самом деле, превращает аренду авто в откровенно разорительное мероприятие. Особенно учитывая тот факт, что приобретенный полис не освобождает арендатора от внесения при получении машины депозита в размере 25 000 ₽ Но чего не сделаешь ради спокойствия любимой?
Однако, увы, все планы смешал пресловутый коронавирус! Никаких симптомов заболевания у нас не было, и даже прививочные QR-коды имелись. Но, как выяснилось, сейчас в Сочи туристов пускают исключительно при наличии свеженького ПЦР: страна одна — законы разные. Короче говоря, сданный накануне вылета тест оказался положительным: прощай, Сочи!..
Понятное дело, что невыносимо захотелось вернуть денежки за несостоявшийся тур. И меньше всего в предстоящей борьбе за свои кровные я опосался подвоха от Rentalcars, приготовившись долго и тяжко бороться и с «Аэрофлотом», и особенно с отелем «Имеретинский» — мое бронирование было безвозвратным. Но что вы думаете?
С «Имеритинкой» все прошло мирно и цивилизованно. Несмотря на жесткий тариф (он, кстати, и называется «Для самых решительных»), сотрудники этого апарт-отеля попросили документ, подтверждающий форс-мажорные обстоятельства отказа от поездки. И получив результаты ПЦР — тут же вернули деньги в полном объеме.
Да и наш главный авиаперевозчик, которого в последнее время поругивают за слабую клиентоориентированность, вернул практически все деньги в течение пары дней. И это при том, что от билетов я отказался менее чем за сутки до полета, а отказ от брони ничем не мотивировал, оформив свое желание нажатием пары кнопок в мобильном приложении!
А вот прокатная контора проявила себя во всей жлобской красоте, перечислив мне только половину из полученных ею 18 517 рублей. И не сказать, что ребята действовали не по правилам.
В предложенном им договоре черным по белому написано, что в случае отмены полностью предоплаченных бронирований меньше, чем за 48 часов до начала аренды, оплаченные денежные средства возвращаются, за вычетом штрафа в размере 3 дней аренды. Однако в этом документе нет ни слова о форс-мажоре.
Что, согласитесь, весьма странно даже в обычных обстоятельствах, а уж во время бушующей во всем мире пандемии — тем более! Сейчас, конечно, я пытаюсь донести до англичан свое полное недоумение их позицией, но британский «футбол», как выясняется, куда круче российского.