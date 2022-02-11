Rentalcars: как кидают своих клиентов сервисы аренды авто в Сочи

Заскучав в пасмурной, грязнющей от неубранного снега Москве, ваш корреспондент решил воспользоваться неожиданно подвернувшимися внеплановыми каникулами, чтобы поднабрать дефицитного витамина D в солнечном Сочи. В середине февраля проблем ни с выбором и бронированием отеля, ни с билетами на самолет не возникло.

Причем онлайн сервис «Аэрофлота» любезно предложил на своем мобильном приложении забронировать и автомобиль. У конкретной компании — Rentmotors Sochi LLC. Это, кто не знает, подразделение британской компании Rentalcars, предоставляющей услугу по аренде машин по всему миру.

Партнер «Аэрфлота» — надежный партнер, подумали мы с супругой и оформили аренду, заплатив за трехдневные покатушки на популярном кроссовере Hyundai Creta 12 264 ₽ Не очень, соглашусь, бюджетно, хотя, замечу, немногочисленные на этом курорте конкуренты англичан предагают этого «корейца» за куда большие деньги.

Но подсчитав, что такси по нашим предполагаемым маршрутам обойдется в эти дни лишь на пару тысяч «деревянных» дешевле, решили, что свои «колеса» под окном гостиницы — удобнее. Правда, моя сверхосторожная жена настояла еще и на покупке все у той же Rentalcars и страховки, покрывающей абсолютно все риски, связанные с эксплуатацией транспортного средства.