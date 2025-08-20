И туалет на замке: чем обернется августовская поездка на море по трассе М4 «Дон»

Идея о развитии туристических направлений внутри страны, в рамках которых отдыхающие россияне будут оставлять накопления в российских же регионах, из раза в раз в клочья разбивается о реальность: внутренний туризм, особенно на своих колесах, понравится не каждому. И этих самых «не каждых» из года в год все больше. Почему? О причинах очередного провала и появления тысяч разъяренных отдыхающих, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Внутренний туризм — любимая мантра отечественного чиновника, ведь схема проста и весьма соблазнительна. Вместо «египтов-турций-таиландов», накопленные за год «отпускные» осядут в местных бюджетах, подкрепив экономическое положение своего же предпринимателя. Гениально! Но только, когда на бумаге.

Но на деле из года в год обнаруживаются такие овраги, что, впервые «отведав» того самого отечественного туризма, вернуться к нему через год захотят единицы. Особенно, если до того были «импортные» поездки. Простой пример — вершина туристической мысли и кульминация всего внутреннего туризма — курорты Краснодарского края. Поехали на море?

Самолеты у нас летают только в Сочи, билет на них пусть и не особо дорог, но предполагает отдых в том самом Сочи, где летом провести время с семьей могут только состоятельные нефтяники. И то — не все. Поезд — это долго и, кстати, совсем недешево. Вывод прост: едем на машине. Одна из лучших в стране платных магистралей М4 «Дон», начинающаяся от МКАД и ведущая прямиком к «здравнице», де-юре позволяет долететь до самого Краснодара без единого штрафа примерно за 13-14 часов. Знай себе показывай транспондер да наслаждайся комфортным проездом по качественному и везде освещенному асфальту. Или нет? При близком рассмотрении «овраги» начинаются именно здесь.

Фото: globallookpress.com

Во-первых, транспондер, увы, не в состоянии лично отучить отечественного водителя ехать в нужную кассу, а не в самую свободную. В результате половина «окошек» бесконтактной оплаты светятся красным крестом: перепутали, сдаем задом, собирая сзади огромную очередь, создаем аварийную ситуацию. Некоторые ПВП изначально небольшие, окон мало, так что в них нас ждет самый настоящий коллапс. Постоять придется минут 20-30, готовьтесь.

Во-вторых, далеко не все платные участки, несмотря на высокую уже стоимость проезда, могут похвастаться освещением: фонари, зачастую, стоят, но не факт, что работают. Недобор бюджетов или халатность на местах? В-третьих, платный участок совершенно не означает движение на комфортной скорости: несмотря на пиковый отпускной сезон, дорожники решили восстановить покрытие, создав десяток таких «бутылочных горлышек», что и комар не пролетит, какой уж там кроссовер!

На сладкое — Ростовская область, где дорогу строят-строят, да не построят: разбитый асфальт, многокилометровые заторы и мрачная усталость после 800-900 пройденных километров. Добавляют «вистов» региону и азартные местные водители, поднимающие тучи пыли и камней с обочины: это юг, детка, тут ваши московские законы не работают.

По дороге, тем более такой протяженной, обязательно потребуется и заправка, и кафе, и туалет. Как правило, подобные потребности стараются совместить на одной остановке, так что выбирают большие комплексы. Но те просто не справляются с потоком: на колонке очередь, в кассе хаос, туалет откровенно грязный, а кофе придется подождать. Причина — банальная нехватка людей. Ну кто же мог ожидать такой наплыв туристов в августе!

Фото: globallookpress.com

Ха-ха, скажете, используем лайфхак и поедем на маленькую АЗС! Попробовали: там еще хуже, дольше и грязнее. И фирменное: туалет не работает! Кстати, очередь в ту самую «выручай-комнату» в сетевых кафе начинается иногда на улице: осознать причинно-следственную связь предприниматели на самой востребованной летней трассе не смогли. Или не захотели. Надеюсь, помните, что нам еще обратно ехать?

В итоге выходит откровенно безрадостная картина: автомобильная поездка на юг — это уже дорогое (только «платник» в обе стороны обойдется в 9000 рублей), да еще и чрезвычайно трудное с моральной и физической точки зрения приключение. Отпуск — последнее место, где хочется терпеть обстоятельства и «не обращать внимание».

Во время каникул хочется отдыхать и платить за комфорт и радость, а не за оказанный, с позволения сказать, сервис. Подсчитав итоговые бюджеты, любой здравомыслящий турист с высокой долей вероятности задастся вопросом: а оно того вообще-то стоит? Может, в какую-нибудь другую сторону поедем? Или сразу в другую страну.