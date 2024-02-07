Чем новейшая БМП «Манула» так страшна для вражеской пехоты и техники

Судя по всему, отечественные оружейники в ближайшее время начнут выпуск следующего поколения российских боевых машин пехоты – гусеничного «Манула». Пока его явно «гоняют» в ходе опытной эксплуатации. Когда «котик» начнет поступать в войска, он станет большой головной болью для любой боевой техники противника.

БМП «Манул» разрабатывают на «Курганмашзаводе» – там же, где выпускают серийные БМП-3 и где создавался перспективный бронетранспортер «Курганец». Последний, к слову, получился существенно выше и почти вдвое тяжелее привычной взору российской военной «бээмпухи» – порядка 25 тонн. Похоже, что это обстоятельство, а также сложности перехода на выпуск совершенно новой боевой платформы в текущих условиях вынудили отечественную «оборонку» отложить на будущее переход на «Курганца».

Между тем, войскам уже сейчас нужна новая машина для транспортировки и огневой поддержки пехоты на поле боя. Ведь не секрет, что броня современных российских БМП не особо спасает от огня 25-мм автоматической пушки той же Bradley. Да и защищена «американка» получше – благодаря штатному дополнительному бронированию и навесной динамической защите.

В общем, нашей мотопехоте требуется машина, гарантированно превосходящая любого конкурента. Причем нужна уже «вчера». И ею станет БМП «Манул». Он создается не с чистого листа, а на уже хорошо знакомой и промышленности, и войскам технической базе БМП-3. В прессе проскакивали заявления причастных к созданию «камышового кота» чиновников о том, что от предшественника новичок позаимствовал порядка 50% конструкции.

фото: Ростех

При этом многие компоновочные решения, оборудование, принципы бронирования и вооружение «Манул» явно перенял у продвинутого «Курганца». Ряд военных экспертов сходятся на том, что прототипом «Манула» можно считать показанную несколько лет назад на одной из армейских выставок машину БМП-3М «Драгун». По ее техническому облику, а также на основе последних релизов курганского завода, можно составить представление о «Мануле».

Его ходовая часть принципиально повторяет БМП-3 с учетом заметно возросшей массы кузова и увеличенной с 500 до 660 л.с. мощности мотора. Корпус будет выше, чем у современных отечественных БМП. Хотя бы потому, что средний рост современного солдата увеличился по сравнению с его коллегой из 70-х прошлого века, когда создавалась платформа боевых машин пехоты, эксплуатируемых сейчас в нашей армии. Да и защитного и прочего снаряжения на современном солдате навешано гораздо больше.

Двигатель «Манула» будет располагаться в головной части корпуса. Экипаж состоит из механика водителя, оператора вооружения и командира. Все они размещены в боевом отделении в передней части БМП – плечом к плечу в ряд.

Фото: globallookpress.com

Башня машины необитаемая. Предполагается, что вариантов этих боевых модулей будет два. Первый – от БМП-3: 30-мм автоматическая и 100-мм пушки. Последняя может стрелять как осколочно-фугасными, таки бронебойными снарядами, а также служить пусковой установкой для противотанковых ракет.

Второй вариант оснащения башни «Манула» подразумевает автоматическую 57-мм пушку (скорострельность до 80 выстрелов в минуту) и четыре пусковых установки ПТРК «Корнет». Обе комплектации подразумевают превосходство ее вооружения над любым из существующих в мире типов БМП и БТР. Да и не всякий танк, включая распиаренный Abrams, выйдет живым из дуэли с «Манулом». А на пехоту, забившуюся в укрытие, что 100-мм осколочно-фугасный снаряд, что очередь 57-мм боеприпасов действует самым «бодрящим» образом.

Защищенность «Манула» тоже будет явно лучше, чем у той же БМП-3. Помимо противодроновых решеток, машину наверняка оснастят навесной активной броней – без этого сейчас уже никак. В десантном отсеке могут располагаться 6-8 пехотинцев. Для облегчения их посадки-высадки вместо традиционных для отечественной техники такого типа распашных «ворот» применена подъемная аппарель.

Таким образом БМП «Манул» обещает стать надежной и грозной «рабочей лошадкой» российской пехоты. Если он еще и проявит себя как следует в реальных боевых условиях, его будут «отрывать с руками» покупатели оружия по всему миру.