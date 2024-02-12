«Автотор» запускает производство грузовых автомобилей под маркой «Амбертрак»

Калининградский завод «Автотор» продолжает наращивать линейку выпускаемых автомобилей. Причем кроме бурно развивающегося легкового подразделения, уже хорошо известного нам по маркам Kaiyi, BAIC и SWM предприятие замахнулась и на коммерческую технику, анонсировав появление нового бренда AmberTruck. Любопытно, что в линейку калининградского комтранса войдет весьма широкая гамма машин.

Отечественному потребителю предложат сразу четыре модели: пикап с полной массой 2.8 тонны и грузоподъемностью 872 кг; компактные грузовички полной массой 3,5 и 5 тонн, а так же грузовые шасси (9,4 тонны и 12 тонн). Последние предложат потенциальным покупателям с самыми разнообразными надстройками – борта, фургоны различного назначения, рефрижераторы, автогидроподъемники, мусоровозы, эвакуаторы.

Моторная линейка грядущих новинок рынка так же впечатляет: в нее войдут дизельные движки с турбонаддувом объемом 2,5 л (128 л.с.), 2,8 л (109 л.с.), 2,9 л (156 л.с.), 3,8 л (170 л.с.). Кто выступает партнером бренда, отечественный производитель пока не сообщает. Как и о том, сколько будут стоить автомобили.