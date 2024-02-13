Вместо дворников: дороги Москвы будут убирать беспилотные роботы

В столице приступили к работе автономные беспилотные роботы-уборщики «Пиксель». Их испытания начались весной 2023 года, а с января 2024-ого на дороги вышли сразу десять таких «дворников», которые станут трудиться на пяти площадках столицы

К одноименным смартфонам Google новинки не имеют никакого отношения, поскольку разработал их резидент кластера «Ломоносов» компания «Автономика». Беспилотники получили лидары, радары, многочисленные датчики, систему машинного зрения на основе стерео- и обзорных камер. При обнаружении человека на своем пути робот останавливается, а неподвижные препятствия «Пиксель» способен объезжать

Электроуборщик оснащен батареей, обеспечивающей до 16 часов автономной работы и может развивать максимальную скорость 10 км/ч, а во время исполнения своих прямых обязанностей по очистке мегаполиса он будет двигаться со скоростью до 5 км/ч.

Блог мэра Москвы.

Для робота предусмотрены различные варианты навесного оборудования, позволяющего зимой убирать снег, а летом подметать и мыть пешеходные дорожки. Заявлено, что машины смогут работать и по ночам, поскольку электромоторы делают их практически бесшумными. Ездят эти беспилотники по заданным Центром диспетчеризации маршрутам, а по окончании «смены» в автоматическом режиме возвращаются на базу.

В Москве встретить «Пиксели» можно будет в Цифровом деловом пространстве на улице Покровка, индустриальном парке «Руднево», а также парках «Кузьминки», «Сокольники» и 50-летия Октября, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Ожидается, что серийное производство чудо-техники начнется во второй половине 2024 года.