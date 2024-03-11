Sollers выпустил удлиненный грузовик Argo

Автомобиль отличается от исходника и размерами — машина стала больше на 50 см, увеличившись до 5,8 метров. При этом «Арго» сильно в маневренности не потерял — диаметр разворота составляет 12 м, что на полметра больше, чем у короткобазной модификации. Удлиненная версия теперь вмещает до 6 европаллет, максимальный объем кузова составляет 12,4 кубометра, а полная масса авто заявлена в 3,5 тонны.

Удлиненный Sollers Argo доступен со 130-сильным 2-литровым турбодизелем в связке с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Для этого исполнения грузовика доступны бортовые, промтоварные и изотермические кузова российского производства. Стоимость базовой версии со стальными бортами составляет от 2 614 000 рублей с учетом скидки в 100 000 за покупку в кредит или лизинг.