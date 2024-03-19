Началось серийное производство новой модификации среднетоннажника «Валдай 8»

Объявленные ранее планы главного производителя коммерческой техники в России претворяются в жизнь: в Нижнем началось производство среднетоннажных грузовиков «Валдай 8» с удлиненной кабиной, оборудованной спальным местом.

Напомним, что до сих пор «восьмерка» производилась только с дневной 3-местной кабиной и тремя вариантами монтажной длины рамы (с колесной базой 3310 мм и коротким либо длинным задним свесом, а также с колесной базой 4000 мм и длинным задним свесом). Теперь же два наиболее длинных варианта шасси доступны еще и со спальной кабиной.

Кабина грузовиков «Валдай 8» сваривается, окрашивается и собирается непосредственно на заводе в Нижнем Новгороде, попутно получая дополнительную тепло- и шумоизоляцию и подвергаясь антикоррозийной обработке. Для увеличения размера спального места спинки обоих пассажирских сидений складываются вровень с подушками, а под спальной полкой оборудован вместительный рундук.

Полная масса грузовика «Валдай 8» составляет 7,5 тонн, машина предназначена для региональных и междугородных перевозок – сегмента рынка, который достаточно сильно просел в связи с уходом европейских и азиатских автопроизводителей.