Баха «Золото Кагана-2021»: добраться до финиша — уже успех

У машины под номером 309 поломалась коробка передач (кстати, именно на этом автомобиле в 2018-ом году была завоевана победа в Дакаре). А у грузовика Эдуарда Николаева полетел мотор. С большим трудом удалось восстановить и попавший в переделку МАЗ. В финальный день соревнований он промчался мимо нас с задорно болтающимся бортом — то ли сломались крепления, то ли перекидывали колесо и забыли пристегнуть.
Интригой финального дня соревнований стало соперничество экипажей Дмитрия Сотникова («КАМАЗ МАСТЕР») и Андрея Вязовича («МАЗ-СПОРТавто»). На второй день Вязович смог прийти первым, к финальному дню отставал всего на три минуты. Однако Дмитрий Сотников не дал шанса себя обогнать. И в грузовом зачете его экипаж первое место, Вязович — второе, Шибалов — третье. В категории R экипаж Алексея Игнатова и Евгения Павлова («ГАЗ Рейд Спорт») уверенно завоевал первое место.
– Астрахань всегда считается очень тяжелой гонкой, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» итоги состязания Алексей Игнатов. — Но в этот раз сложно пришлось всем. Машины ломались, переворачивались, бились. На таком ралли важно в первую очередь доехать. Поэтому ехали быстро, но аккуратно. Рад, что все удалось…
ГАЗ «Садко Next» (экипажи Шкляев/Моисеев и Хлебов/Филякин) из команды «ГАЗ Рейд Спорт» вошли в десятку лучших грузового зачета. Очень высокий результат с учетом того, что на ралли «Золото Кагана-2021» приехали лучшие гонщики. В том числе все экипажи, которые заняли пьедестал Дакара в этом году.
На ралли присутствовал директор дивизиона «Легкие коммерческие и легковые автомобили» компании «Группа ГАЗ» Андрей Софонов:
– Команду для участия в ралли-рейдах ГАЗ создал почти 10 лет назад. Наша задача — демонстрировать через автоспорт возможности, выносливость, проходимость наших серийных автомобилей. Конечно, выступают специально подготовленные гоночные машины, но в их основе — серийные рамы, мосты, двигатели, коробки передач, тормозные и рулевые механизмы.
В ходе гонок мы также испытываем различные конструктивные решения, которые потом внедряются на конвейере. Экстремальные скорости и режимы работы позволяют быстро выявить какие-то недостатки и внести изменения в конструкцию…
В финальный день соревнований лучший результат в абсолютном зачете показал Владимир Васильев, который так же ехал не без приключений. Однако поломки в первый день не позволили ему не только занять первое место, но и войти в тройку сильнейших. Победитель в абсолютном зачете — экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова.
– В этом году же прошло два серьезных ралли — «Северный лес» и «Золото Кагана», — рассказывает спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Впереди два очень сложных и важных международных ралли — этап Кубка мира в Казахстане и «Шелковый путь».
Наши конструкторы внесли ряд технических изменений, которые были проверены в ходе гонки «Золото Кагана». Одни решения оказались удачными, иные требуют доработки. В общем, будет большой разбор полетов. Расслабляться некогда — после финиша ралли чуть передохнули и работаем дальше…