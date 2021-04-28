Баха «Золото Кагана-2021»: добраться до финиша — уже успех

У машины под номером 309 поломалась коробка передач (кстати, именно на этом автомобиле в 2018-ом году была завоевана победа в Дакаре). А у грузовика Эдуарда Николаева полетел мотор. С большим трудом удалось восстановить и попавший в переделку МАЗ. В финальный день соревнований он промчался мимо нас с задорно болтающимся бортом — то ли сломались крепления, то ли перекидывали колесо и забыли пристегнуть.

Интригой финального дня соревнований стало соперничество экипажей Дмитрия Сотникова («КАМАЗ МАСТЕР») и Андрея Вязовича («МАЗ-СПОРТавто»). На второй день Вязович смог прийти первым, к финальному дню отставал всего на три минуты. Однако Дмитрий Сотников не дал шанса себя обогнать. И в грузовом зачете его экипаж первое место, Вязович — второе, Шибалов — третье. В категории R экипаж Алексея Игнатова и Евгения Павлова («ГАЗ Рейд Спорт») уверенно завоевал первое место.