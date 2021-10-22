Ралли «Сталинград-2021»: не убиться в песках

Кругом ровная как стол степь. Есть где расположить весь огромный караван ралли. Вообще окрестности Волгограда очень интересны с точки зрения марафона. Здесь есть множество степных дорожек, которые переплетаются между собой и разобраться в них непростою. Есть хорошие пески и даже барханы. Если расположить в них точки прохождения, то сложность маршрута сразу же увеличивается в разы. И, наконец, здесь просто очень красиво. Бескрайние просторы степей, бархатистые барханы и меловые горы.
– На ралли «Сталинград-2021» мы приехали полным составом, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Три спортивных машины «Газель NN» и шесть грузовиков — три «Садко NEXT» и три грузовика «Садко 4х4». Гонка сложная. Четыре полноценных гоночных дня, причем много очень коварных песков. У нас очень серьезные соперники, особенно в категориях Т1 и «Рейд-спорт». Но у нас мощная команда, а в больших соревнованиях побеждают именно команды. Любая помощь извне запрещена, но спортивные экипажи имеют право оказывать любое содействие — вытянуть из песков, помочь в ремонте и т. д. Именно так выигрывают Дакар, Чемпионат мира и Чемпионат России. Поэтому мы настроены на победу…
Общая протяженность ралли «Сталинград» с лиазонами составляет 1267 километров, из которых на спортивные участки приходится 842 км. Вдумайтесь — 842 километра максимального напряжения сил — как машины, так и экипажа! Нагрузка колоссальная!
Первый день ралли — пролог, который определяет очередность старта следующего, полноценного гоночного дня. Однако 18-километровый пролог оказался непростым. Путь проходил через сложные пески «Песковатки». Первым стартовал действующий обладатель Кубка мира Владимир Васильев. По пескам первым ехать непросто — нужно определить верный маршрут и разобраться с навигацией. Остальные уже движутся по следам. Однако и у последующих возникают трудности.
Дело в том, что первые машины разрывают пески в которых и вязнут последующие. Владимир Васильев показал четвертый результат в ходе пролога, но в этой гонке он явно претендует на чемпионство. Много машин застряло в песках. Кто-то ломался. На машине G-FORCE Бориса Гадасина в ходе короткого пролога были разрушены три из четырех шин. Явные технические проблемы.
– Пролог оказался неожиданно интересным и насыщенным, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. — Интересно было штурмовать пески, продумывать оптимальную траекторию…
В общем, трасса сегодняшнего дня хотя была и не особо протяженная, но очень напряженная. Второй день ралли состоит из двух одинаковых спецучастков по 151,88 км (в общей сложности 303,76 км). Весь путь — степные дороги, на которых можно продемонстрировать мастерство пилотирования. Важно при этом не убить машину — слежавшийся песок мало уступает по прочности камню.