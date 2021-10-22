Ралли «Сталинград-2021»: не убиться в песках

Кругом ровная как стол степь. Есть где расположить весь огромный караван ралли. Вообще окрестности Волгограда очень интересны с точки зрения марафона. Здесь есть множество степных дорожек, которые переплетаются между собой и разобраться в них непростою. Есть хорошие пески и даже барханы. Если расположить в них точки прохождения, то сложность маршрута сразу же увеличивается в разы. И, наконец, здесь просто очень красиво. Бескрайние просторы степей, бархатистые барханы и меловые горы.

– На ралли «Сталинград-2021» мы приехали полным составом, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Три спортивных машины «Газель NN» и шесть грузовиков — три «Садко NEXT» и три грузовика «Садко 4х4». Гонка сложная. Четыре полноценных гоночных дня, причем много очень коварных песков. У нас очень серьезные соперники, особенно в категориях Т1 и «Рейд-спорт». Но у нас мощная команда, а в больших соревнованиях побеждают именно команды. Любая помощь извне запрещена, но спортивные экипажи имеют право оказывать любое содействие — вытянуть из песков, помочь в ремонте и т. д. Именно так выигрывают Дакар, Чемпионат мира и Чемпионат России. Поэтому мы настроены на победу…