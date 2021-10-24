Ралли «Сталинград-2021»: гонка на выбывание

Первые два дня ралли лидировал экипаж Дениса Кротова. Действующий обладатель Кубка мира Владимир Васильев никак не мог его догнать. Хотя отрыв минимальный, всего несколько секунд. Увы, третий день ралли оказался фатальным для Дениса Кротова — остановка вскоре после старта и сход. Причина не озвучивалась. Вроде бы поломка, но проезжавшие мимо гонщики предполагают, что была авария и «уши».

Васильев рвется вперед и удержать его может только он сам или его автомобиль — при движении прежним темпом наверняка он окажется первым. Если не будет поломок и аварий. Хотя в этот день ралли у Васильева случилась неприятность: в машине запахло горелым и появился дым. С учетом того, что в прошлом году у гонщика сгорело две(!) машины, то наверняка ситуацию он воспринял очень серьезно. Но обошлось. Оказалось, что под защиту набилась сухая трава, которая и загорелась при соприкосновении с раскаленной турбиной. Оперативно потушили и поехали дальше.

Отлично выступил экипаж Павла Логинова и Игоря Петенко на BRP Maverick Х3. Бронзовые призеры Дакара уверенно чувствовали себя в волгоградских песках. Заняли четвертую строчку в абсолютном зачете и имеют очень хорошие шансы взойти на подиум на «Сталинграда» в категории Т3. Вообще, российские ралли-рейды постепенно меняются.