Ралли «Сталинград-2021»: гонка на выбывание

Первые два дня ралли лидировал экипаж Дениса Кротова. Действующий обладатель Кубка мира Владимир Васильев никак не мог его догнать. Хотя отрыв минимальный, всего несколько секунд. Увы, третий день ралли оказался фатальным для Дениса Кротова — остановка вскоре после старта и сход. Причина не озвучивалась. Вроде бы поломка, но проезжавшие мимо гонщики предполагают, что была авария и «уши».
Васильев рвется вперед и удержать его может только он сам или его автомобиль — при движении прежним темпом наверняка он окажется первым. Если не будет поломок и аварий. Хотя в этот день ралли у Васильева случилась неприятность: в машине запахло горелым и появился дым. С учетом того, что в прошлом году у гонщика сгорело две(!) машины, то наверняка ситуацию он воспринял очень серьезно. Но обошлось. Оказалось, что под защиту набилась сухая трава, которая и загорелась при соприкосновении с раскаленной турбиной. Оперативно потушили и поехали дальше.
Отлично выступил экипаж Павла Логинова и Игоря Петенко на BRP Maverick Х3. Бронзовые призеры Дакара уверенно чувствовали себя в волгоградских песках. Заняли четвертую строчку в абсолютном зачете и имеют очень хорошие шансы взойти на подиум на «Сталинграда» в категории Т3. Вообще, российские ралли-рейды постепенно меняются.
Малочисленная ранее категория Т3 (багги) сейчас становится одной из самых массовых. К слову сказать, именно в этой категории идет наиболее равная борьба — примерно одинаковые машины, ни у кого нет явного преимущества по мощности или энерговооруженности.
Экипаж Евгения Суховенко и Кирилла Чапаева на спортивной «Газель NN» отлично прошел третий день ралли и вошел в десятку лучших:
– Если предыдущий день был скоростной, то сегодня — именно ралли-рейдовый, — заявил пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» порталу «АвтоВзгляд». — Много песков, которые не такие уж и страшные, но закопаться все равно можно. Отлично проявили себя шины BF Goodrich — значительную часть маршрута мы катили на пониженном давлении и в очень высоком темпе. Мало какие шины могут выдержать такие условия. Но эти — выдерживают…
На третий день из-за аварии сошли с дистанции экипажи Богдана Вавренюка и Артема Терентьева, а также Александра Мироненко и Сергея Лебедева, выступающие на BRP.
– Ралли-рейды интересны тем, что очень сложно предсказать результат, — отмечает спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Четырехдневная гонка — очень большая нагрузка, важно сохранить машину и верно распределить свои силы. Практика показывает, что люди выносливее механизмов, чаще всего задержки сходы происходят из-за поломок. В этом сезоне партнером нашей команды стал производитель масел Valvoline, что позитивно сказалось на ресурсе агрегатов, в первую очередь — двигателя и КП. Они выдерживают запредельные нагрузки ралли, что видно по результатам соревнований…
Финальный этап ралли «Сталинград-2021» будет скоростным. 214 километров по плотно утрамбованным степным дорогам. Именно этот этап определит победителя.