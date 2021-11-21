Ралли «Тихий Дон-2021»: странности судейства

Во-первых, организатор, конечно, прилагает все усилия, чтобы мероприятие состоялось, но в случае форс-мажорных обстоятельств (а ковронакризисные запреты, само собой, к таковым относятся) с него взятки гладки. Во-вторых, если хочешь, чтобы что-то состоялось, лучше забыть о больших городах. Самый хороший вариант — загнать всех на Северный полюс, в Антарктиду или в пустыню Сахару. Чем меньше народа, тем лучше. Меньше вероятность, что запретят в последний момент.

И если с концертами такой вариант не проходит, то с ралли-рейдами — без проблем. Именно этот сценарий отработали при организации четвертого этапа Чемпионата России по ралли-рейдам — его провели в Волгоградской области с базированием в хуторе Вертячий. По проторенной дорожке пошли и при подготовке финального этапа Чемпионата.

В итоге лучшие спортсмены России собрались в Ростовской области — в 300 км от Ростова-на-Дону — в станице Вешенская. Вполне логично, что этап назвали по имени романа Шолохова.