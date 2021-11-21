Ралли «Тихий Дон-2021»: странности судейства

Во-первых, организатор, конечно, прилагает все усилия, чтобы мероприятие состоялось, но в случае форс-мажорных обстоятельств (а ковронакризисные запреты, само собой, к таковым относятся) с него взятки гладки. Во-вторых, если хочешь, чтобы что-то состоялось, лучше забыть о больших городах. Самый хороший вариант — загнать всех на Северный полюс, в Антарктиду или в пустыню Сахару. Чем меньше народа, тем лучше. Меньше вероятность, что запретят в последний момент.
И если с концертами такой вариант не проходит, то с ралли-рейдами — без проблем. Именно этот сценарий отработали при организации четвертого этапа Чемпионата России по ралли-рейдам — его провели в Волгоградской области с базированием в хуторе Вертячий. По проторенной дорожке пошли и при подготовке финального этапа Чемпионата.
В итоге лучшие спортсмены России собрались в Ростовской области — в 300 км от Ростова-на-Дону — в станице Вешенская. Вполне логично, что этап назвали по имени романа Шолохова.
Интрига в ралли-рейдах есть всегда. Но в этот раз чемпионы России во многих категориях уже определены. В абсолютном зачете победителем стал один из самых заслуженных гонщиков России — Владимир Васильев. За ним следует Андрей Новиков. Оба экипажа решили сэкономить время и деньги, на финальный этап не приехали. Впрочем, от команды VRT Владимира Васильева в финале все же выступил директор команды VRT, семикратный чемпион России по классическому ралли Андрей Жигунов.
В категории Т2 победителем досрочно стал Алдис Вицнас. В категории «Рейд-спорт» лидером стал экипаж команды «ГАЗ Рейд Спорт» в составе Алексея Игнатова и Евгения Павлова. Они уже чемпионы, но все же вышли на старт финала.
Как мы уже рассказывали ранее, в грузовой категории Чемпионат России состоит из трех этапов, поэтому победители определились в прошлом месяце в Волгоградской области. Чемпионами стал экипаж команды «ГАЗ Рейд Спорт» в составе Алексея Хлебова и Александра Филякина, выступающих на спортивном «Садко NEXT». На втором месте экипаж Антона Шибалова («КАМАЗ МАСТЕР»). На третьем месте — Михаил Шляев и Владимир Моисеев («ГАЗ Рейд Спорт»).
Интрига осталась в категории Т3 — по итогам четырех этапов лидируют экипажи Вадима Федотова и Алексея Шмотьева. Им в спину дышит несколько экипажей, поэтом здесь соревноваться будут очень жестко. Первый день — пролог, состоящий всего из 16 километров.
– Трасса короткая, но далеко не самая простая, — рассказывает порталу «АвтоВзгляд» пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Александр Русанов. — Дорогу явно планировали для небольших машин — много узких лесных дорожек, со всех сторон нависают ветки. Для багги — в самый раз. Мы выступаем на «Газель NEXT», габариты побольше и сразу же возникают сложности. Кое-где мы даже сомневались — пройдет машина или нет. Понятно, если катить еле-еле, с валидольчиком под языком, то такую дорогу можно проехать без проблем и царапин. Но если идти на максимальной скорости, как это и нужно на ралли, наверняка будут поломки. У нас отлетели стекла от зеркал заднего вида. Если завтра будет такая же дорога, то ставить новые смысла нет…
Исходя из конфигурации трассы, явное преимущество получили багги, что сразу же отразилось на результате. Хороший результат показал экипаж Анастасии Нифонтовой, но он же получил 10-минутную пенализацию за опоздание на старт.
– Прошли сегодня все проверки, выиграли пролог и получили штраф 10 в минут за то, что на торжественном старте в толпе зрителей и журналистов самостоятельно не отыскали человека, выдающего контрольные карты и пока его искали, опоздали на старт. — рассказала Анастасия Нифонтова. — Да, по регламенту это ответственность экипажа, но за многие годы участия в российских и международных соревнованиях со мной такая история случается впервые. Ко всем экипажам судья подошел и вручил карту, а нас почему-то проигнорировал. Де юре, безусловно, наш косяк, но де факто для меня это «спецотношение», мягко говоря, вызывает удивление….
Ситуация действительно неприятная, но большинство спортсменов все же считает, что никакого сговора нет. Если есть регламент, то его нужно соблюдать.
– Завтра предстоит два круга по 141 км, — рассказал спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Температура пляшет вокруг нуля, поэтому пилотам придется непросто. С одной стороны, в песках будет легче. Но вот донские черноземы могут преподнести неприятный сюрприз. Ночные заморозки чреваты ледяной корочкой. А если пройдет дождь, то наверняка будет очень скользко. В общем, финал будет сложным!