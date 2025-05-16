Студенты Московского Политеха создали гибридный гоночный болид

Московский политехнический университет представил уникальный гоночный автомобиль, полностью разработанный студентами. Это первый в России прототип с карбоновым монококом, созданным с нуля в рамках программы Передовой инженерной школы электротранспорта.

Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», силовая установка автомобиля сочетает 1,6-литровый турбированный двигатель АВТОВАЗа и электромотор, что позволяет суммарно достигать мощности в 420 лошадиных сил. Болид рассчитан на разгон до 270 км/ч, а его конструкция предусматривает несколько режимов работы.

Следующим этапом станет сертификация машины, а также тестовые заезды и испытания. Это поможет проверить надежность всех систем перед дальнейшим продвижением проекта.

Стоит отметить, что в разработке также участвовал опытный российский гонщик Константин Терещенко, известный по выступлениям в международных сериях, включая «24 часа Ле-Мана». Он не только консультировал студентов, но и примет участие в испытаниях, помогая доработать автомобиль для будущих соревнований.