Знаковый болид Шумахера продали за рекордную сумму

Ferrari F2001, за рулем которого почти четверть века назад одержал победу в Гран-при Монако «Формулы-1» знаменитый гонщик Михаэль Шумахер, продали на аукционе RM Sotheby's. Автомобиль ушел с молотка за рекордные $18,17 млн или примерно 1,47 млрд рублей в пересчете на наши деньги.

Как сообщает NY Times, речь идет о самой крупной сумме, предложенной за болид, на котором выступал Шумахер. Спорткар нашел нового владельца на мероприятии, состоявшемся в рамках Гран-при Монако. Как раз в этой гонке «Формулы-1» спортсмен победил в 2001 году.

Проданный болид считается одним из самых знаковых не только для самого гонщика, но и для Ferrari. Речь идет о единственном автомобиле в истории итальянского бренда, с помощью которого Шумахер в одном сезоне сумел завоевать и чемпионский титул, и победу в гонке. На этом же экземпляре с номером шасси 211 в Венгрии спортсмен получил четвертое по счету звание.

Остается сказать, что проданный Ferrari F2001 доведут до полностью рабочего состояния. Осталось лишь установить новые топливные баки.