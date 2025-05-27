Российский спортивный гибрид FDR12 показали на Moscow Raceway

В минувшие выходные на трассе Moscow Raceway состоялась презентация гибридного спортпрототипа — первого в России гоночного автомобиля с комбинированной силовой установкой. Его разработкой занимались студенты, магистранты и инженеры Московского Политеха.

FDR12 располагает установкой, включающей двигатель внутреннего сгорания мощностью 340 л.с. и электромотор на 80 л.с., что в сумме дает 420 лошадиных сил. Благодаря легкой углепластиковой конструкции с алюминиевыми сотами автомобиль весит всего 750 кг и способен разгоняться до 270 км/ч.

Партнерами проекта выступили ведущие технологические компании. Важно и то, что большая часть компонентов, в том числе несущая платформа, произведены в России, а значительная доля работ по сборке спортпрототипа проходила в стенах университета.

Ранее портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал об этом гоночном болиде, когда его презентовали в Политехе. Теперь же начались «живые» тесты, включающие испытания на трассе. В рамках заездов пилотом выступил директор Передовой инженерной школы электротранспорта Пабло Итурралде.

Гибридные технологии, отработанные на FDR12, в перспективе могут быть адаптированы для серийных автомобилей. А это демонстрирует не только спортивный потенциал проекта, но и его практическую значимость для развития отечественного автопрома.

— Спортпрототип — это способ демонстрации технологий и отработка этих технологий, чтобы они потом пошли в серийное производство, чтобы их почувствовало подавляющее большинство людей, — также подчеркнул ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский.