Единственный в России седан Adler Diplomat оценили в 6,9 млн. рублей

Если верить объявлению, размещенному на портале «Юла Авто», салон автомобиля полностью восстановлен и выглядит так же, как и в 39-м. Пробег авто равняется 10 000 км. Последние двадцать лет «немец» хранился в обогреваемом боксе. В общем, можно сесть и поехать.

Под капотом на данный момент установлен движок от «Волги» мощностью 90 л. с. Судя по всему, речь идет о четырехцилиндровом моторе ЗМЗ 4021 объемом 2,445 л, который работает в паре с пятиступенчатой «механикой». Но продавец к «Дипломату» прилагает и оригинальный двигатель: «шестерку» объемом 2916 куб. см с отдачей в диапазоне от 60 до 65 «лошадей». По паспорту у машины был всего один владелец, который и оценил машину в 6,9 млн. рублей.

Стоит отметить, что компания Adler собирала автомобили и мотоциклы с 1900 по 1957 год во Франкфурте-на-Майне. Именно, Diplomat производили с марта 1934 по 1940 года. За это время успели выпустить 3205 экземпляров. После Второй мировой войны бренд перестал производить автомобили, оставив только двухколесную технику. А через восемь лет бренд вообще перешел на оргтехнику.