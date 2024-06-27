Редкий британский спорткар TVR Tuscan Speed Six выставили на продажу в России

Малоизвестная в России английская марка TVR известна своими необычными спорткарами, один из которых — тарга Tuscan Speed Six — появился в продаже на нашем вторичном рынке.

Портал «АвтоВзгляд» отыскал на одной из онлайн-площадок по продаже автомобилей объявление с предложением приобрести TVR Tuscan. Модель в модификации Speed Six выпускалась с 1996 по 2006 годы — за десять лет производства британцы выпустили 1677 экземпляров машины, предлагавшейся в двух версиях: классический кабриолет и достаточно редкая тарга со съемной жесткой панелью крыши над пассажирским салоном.

Автомобиль оснащен 355-сильным рядным 6-цилиндровым 3,5-литровым бензиновым мотором в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. Тарга 2004 года выпуска с пробегом 4800 км имеет в РФ одного хозяина и продается с комплектом запчастей. За такой набор ее владелец просит 10 000 000 рублей.