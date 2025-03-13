Сразу села за руль: как Россия получила первый Ford

106 лет назад, 14 марта 1919 года, был заключен контракт на поставку в Россию из США автомобилей Ford. Это событие положило начало большому сотрудничеству, которое в результате стало основой для создания автопрома СССР, чьим наследником является сегодняшняя автомобильная промышленность России. Портал «АвтоВзгляд» освежил воспоминания о событиях вековой давности.

В марте 1919 года, едва появившаяся на свет Советская Россия в каком-то смысле еще «ползала на четвереньках», оправдывая свой статус «новорожденной». Она вполне могла не пережить вихрей гражданской войны и кануть в Лету, так и не явив миру грандиозный эксперимент — первое в истории социалистическое государство.

В те дни «белые» наступали, и буквально 10 марта «колчаковцы» прорвали Восточный фронт «красных». А 14 марта было подавлено вспыхнувшее еще в январе восстание в тылу, охватившее Симбирскую и часть Самарской губернии (так называемая Чапанная война). Массовое недовольство крестьян продразверсткой (по сути — узаконенным насильственным изъятием хлеба) власть пролетариата подавляла силами «человека с ружьем».

Да и с рабочим классом не все было гладко: в этот судьбоносный для советского автопрома день прошло экстренное заседание Петроградского Совета из-за волнений на одном из самых «красных» заводов — Путиловском. Недовольства рабочих были объявлены мятежом левых эсеров.

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Казалось бы — какой может быть бизнес с новоявленным государством, сразу заявившем о себе как угрозе «власти богатых» и которое, возможно, очень скоро просто исчезнет? Однако Генри Форд — основатель и владелец американской Ford Motor Company — все же решился на сделку. И оказался прав. А для большевистской России это соглашение стало одним из первых примеров сотрудничества с западным капиталом.

Инициатором сотрудничества считается советский экономист и дипломат Леонид Красин, в то время занимавшийся вопросами внешней торговли. Он понимал, что для становления экономики «страны-младенца», родившейся на руинах разрушенной революцией и войной Российской империи, необходимы современные технологии и оборудование.

А Ford Motor, в свою очередь, была заинтересована в расширении рынков сбыта, особенно в условиях послевоенного спада в Европе. Форд видел в России огромный потенциал и, очевидно, был убежден в победе большевиков над их политическими противниками. Переговоры велись через представителей советской стороны в США.

Согласно контракту, компания обязалась поставить Советской России автомобили, запчасти к ним и оборудование для организации производства. Традиционные финансовые расчеты Форда не интересовали: поставки надо было оплачивать золотом, сырьем и другими ценными ресурсами. В итоге этому контракту суждено было стать одним из важнейших шагов в развитии советского автопрома.

Фото портала АвтоВзгляд.

И хотя отечественный «Руссо-Балт» выпустил первое готовое изделие еще в 1909 году, а будущий ЗиЛ основали в 1916-ом, массовое производство автомобилей началось в нашей стране именно с машин, которые были копиями американских «Фордов».

Правда, «по-взрослому» эта индустрия заработала только в начале 1930-ых, но именно Ford Motor помогла заложить ее основу. Ведь именно специалисты этой компании предоставили советским инженерам и рабочим доступ к передовым технологиям того времени и опыту организации производства.

Так что контракт, заключенный 106 лет назад между Советской Россией и Ford Motor, стал примером того, с какой легкостью общие деловые интересы могут преодолевать политические разногласия и насколько ценными могут оказаться плоды такого сотрудничества. Выражаясь образно, в марте 1919 года Советская Россия, даже еще не научившись ходить, встала с четверенек и сразу села за руль «Форда».