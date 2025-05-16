В США продают «Волгу» ГАЗ-24 с гидроусилителем руля и сиденьями BMW

Владелец выставленной на продажу за океаном «Волги» ГАЗ-24 уверяет, что машина — просто «конфетка», несмотря на свои 47 лет.

На объявление, размещенное на одной из американских онлайн-площадок по реализации советских машин с пробегом, обратили внимание наши коллеги из «Российской газеты». С учетом модернизации, конкретная заднеприводная «Волга» оценивается в 25 000 «баксов» (2 млн рублей по курсу). Раритет отреставрировали, после чего хранили в гараже

Под капотом установлен 2,5-литровый атмосферный силовой агрегат, выдающий 95 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач с четырьмя ступенями.

К основным особенностям экземпляра, который ищет нового хозяина, относятся кресла, позаимствованные у BMW. Кроме того, машина получила гидроусилитель руля. Из-за восстановления и доработок четырехдверка вряд ли заинтересует коллекционеров настоящего олдскула, однако именно они и придают этому ГАЗ-24 уникальности.