Редкий кабриолет Dual-Ghia 1957 года из гаража Синатры выставили на продажу

На одном аукционе появился уникальный кабриолет выпуска конца 50-х. Эта модель — часть ограниченной серии, созданной при участии знаменитого итальянского ателье Ghia, а ее первым владельцем была продюсерская компания Фрэнка Синатры.

За автомобиль с историей и итальянским дизайном просят 350 тысяч долларов

Представители галереи Daniel Schmitt & Co. напомнили, что итальянское ателье Carrozzeria Ghia, основанное в 1916 году, прославилось созданием роскошных автомобилей. Именно по этой причине Юджин Казаролл, глава Dual Motors Corporation на тот момент, выбрал Ghia для выпуска ограниченной серии автомобилей, вдохновленных концептом Dodge Firebomb 1954 года.

Из-за сложного производства — рамы и двигатели поставлялись из США, а кузова создавались в Италии — автомобиль получился крайне дорогим. Вместо запланированных 150 экземпляров собрали лишь 117, а до наших дней сохранилось около 30 машин.

Этот экземпляр когда-то принадлежал Фрэнку Синатре, который подарил его своей тогдашней жене, актрисе Аве Гарднер. Кабриолет полностью отреставрирован, при этом он когда-то уже участвовал в съемках сериала о Синатре и выставлялся в музее Петерсена. Пробег автомобиля за все годы составил всего лишь 66,5 тыс. км.

Изначально цена раритета составляла 543 тыс. долларов, однако галерея Daniel Schmitt сделала скидку на него, сбавив цену до 349 900 тыс. Dual-Ghia Convertible остается желанным приобретением для коллекционеров — не только из-за связи с Синатрой, но и благодаря редкому сочетанию американской техники и итальянского дизайна.