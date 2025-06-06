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Редкий BMW 507 1958 года выставлен на торги за 1,5 миллиона долларов

Помимо покраски и салона, автомобиль сохранил почти все оригинальные части

На аукционе Bring a Trailer появился уникальный лот — BMW 507 1958 года выпуска. Несмотря на то что автомобиль подвергся значительным изменениям в дизайне во время реставрации, его стоимость уже достигла 1,5 миллиона долларов.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Редкий BMW 507 1958 года выставлен на торги за 1,5 миллиона долларов

Эта модель была выпущена ограниченной серией — всего около 250 экземпляров, что объясняет высокий интерес к ней коллекционеров. Изначально родстер был белым, но в 2012 году его полностью перекрасили в коралловый цвет, а салон переоформили в бежевых тонах.

Автомобиль сохранил оригинальный 3,2-литровый двигатель V8 мощностью 150 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач. Его скорость разгона до 100 км/ч занимает около 11 секунд, что для тех времен считалось отличным показателем.

Особенностью экземпляра является съемная жесткая крыша, выполненная в цвете слоновой кости. Такая опция предлагалась за отдельные деньги и была редкостью для этой модели. Пробег автомобиля составляет всего 33 000 километров — он долгое время хранился в частной коллекции.

Хотя родстер выглядит иначе, чем при выпуске, его историческая значимость и уникальность делают лот одним из самых заметных на аукционе. Так как торги еще продолжаются — окончательная цена может оказаться еще выше.

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